Yem karma makinesine düşen çiftçi öldü

Sinan HARMANCI/AMASYA,() - AMASYA’da yem karma makinesine düşen 68 yaşındaki Muhittin İnan, hayatını kaybetti.

Olay, bugün Amasya merkeze bağlı Ezinepazar Köyü'nde meydana geldi. Çiftçi Muhittin İnan kendisine ait yem karma makinesinin başına geçtiği sırada içine düşerek kolunu ve başını kaptırdı. Bir anda kanlar içerisinde kalan İnan, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Muhittin İnan'ın cansız bedeni incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.