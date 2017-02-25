Yelkenlilerin mücadeleleri nefes kesti

BODRUM'da başlayan CFM-BAYK Kış Trofesi Yelken Yarışmaları 3'üncü ayağı, zorlu hava şartlarının da etkisiyle heyecanlı geçti.

CFM Soğutma ve Otomasyon ana sponsorluğunda ve Milta Bodrum Marina A.Ş. işbirliğiyle Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen '2017 CFM - BAYK Kış Trofesi'nin 3'üncü ayağı, bugün start aldı. İki gün sürecek olan yarışmaların ilk gününde, Kara Ada önlerinden verilen startla denize açılan yatlar; Haremtan Burnu, İnceburun, Bitez ve Çelebi Adası-Bodrum rotasında 11 millik rotada mücadele etti.

Yarışmaya Ankara, İstanbul, İzmir, Marmaris ve Mersin'den 46 yatta 310 yelkenci katıldı.

18 derece hava sıcaklığında, ancak saatteki hızı 60 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar altında yapılan yarışmalarda, açık denizde bazı yatların yelkenleri zarar gördü. Yatçıların mücadelesi Bitez ve Ortakent-Yahşi sahilinden izlendi. Yarışlara yarın 16 millik Bodrum-Kara Ada-Bodrum etabıyla devam edilecek.

Yarışların 4. Ayağı 18-19 Mart'ta yapılacak.



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