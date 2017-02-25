Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Giresun Feshane Günleri için start verildi
Giresun Feshane Günleri için start...
Beyaz Saray’da Sansür Uygulaması
Beyaz Saray’da basına Sansür Uygulaması
2017 hac kuraları çekildi
Hac kuraları çekildi, sonuçları öğrenmek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdam mesajı
Cumhurbaşkanı'ndan bir referandum mesajı daha

Yelkenlilerin mücadeleleri nefes kesti

BODRUM'da başlayan CFM-BAYK Kış Trofesi Yelken Yarışmaları 3'üncü ayağı, zorlu hava şartlarının da etkisiyle heyecanlı geçti. CFM Soğutma ve Otomasyon ana sponsorluğunda ve Milta Bodrum Marina A.Ş. işbirliğiyle Bodrum Açıkdeniz Yelken...

Yelkenlilerin mücadeleleri nefes kesti
BODRUM'da başlayan CFM-BAYK Kış Trofesi Yelken Yarışmaları 3'üncü ayağı, zorlu hava şartlarının da etkisiyle heyecanlı geçti.
CFM Soğutma ve Otomasyon ana sponsorluğunda ve Milta Bodrum Marina A.Ş. işbirliğiyle Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen '2017 CFM - BAYK Kış Trofesi'nin 3'üncü ayağı, bugün start aldı. İki gün sürecek olan yarışmaların ilk gününde, Kara Ada önlerinden verilen startla denize açılan yatlar; Haremtan Burnu, İnceburun, Bitez ve Çelebi Adası-Bodrum rotasında 11 millik rotada mücadele etti.
Yarışmaya Ankara, İstanbul, İzmir, Marmaris ve Mersin'den 46 yatta 310 yelkenci katıldı.
18 derece hava sıcaklığında, ancak saatteki hızı 60 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar altında yapılan yarışmalarda, açık denizde bazı yatların yelkenleri zarar gördü. Yatçıların mücadelesi Bitez ve Ortakent-Yahşi sahilinden izlendi. Yarışlara yarın 16 millik Bodrum-Kara Ada-Bodrum etabıyla devam edilecek.
Yarışların 4. Ayağı 18-19 Mart'ta yapılacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.