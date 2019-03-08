Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

Yelkenci çocuklar, yarışlar iptal edilince denizde yüzerek eğlendi

BODRUM International Optimist Regatta (BIOR) (Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları), üçüncü gün yarışları, rüzgar olmaması nedeniyle iptal edildi. Yarışamadıkları için üzülen, yaşları 7-13 arasındaki sporcular, karaya döndükten...

Yelkenci çocuklar, yarışlar iptal edilince denizde yüzerek eğlendi
BODRUM International Optimist Regatta (BIOR) (Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları), üçüncü gün yarışları, rüzgar olmaması nedeniyle iptal edildi. Yarışamadıkları için üzülen, yaşları 7-13 arasındaki sporcular, karaya döndükten sonra denize girerek doyasıya eğlendi.
Hava sıcaklığının 20 dereceye kadar ulaştığı Bodrum'da rüzgarın olmaması nedeniyle BIOR'un 3'üncü gününde yarışlar iptal edildi. İçmeler mevkisindeki yelken kulüpten denize açılan 15 ülkeden 350 yelkenci, Gümbet açıklarındaki start noktasına rüzgarın olmaması nedeniyle zor ulaştı. Bazı yelkenciler takımlar halinde kulüp antrenörlerinin kullandığı botlarla start noktasına götürüldü. Bodrum ile Kara Ada arasında kalan noktada rüzgar bekleyen sporcular, deniz ortasında vakit geçirdi. Hakem komitesi, meteorolojiden edinilen bilgiler üzerine yarışı saat 15.00'te iptal etti. Dönüş yoluna geçen sporcular çaba sarf ederek karaya ulaştı. Karaya dönen yelkenciler ekipmanlarını gerekli yerlerine koyduktan sonra güzel havanın tadını çıkardı. Bazı sporcular denize girdi. Yarışların iptal olmasından dolayı üzgün olduklarını belirten çocuk sporcular, güzel havanın da keyfini sündü.
Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bodrum'da hava sıcaklarının hafta sonu da aynı olacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328