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Yediemindeki hurda araçların ekonomiye kazandırılması isteği

GENEL 22.01.2020, 08:25
Yediemindeki hurda araçların ekonomiye kazandırılması isteği

Cemil SEVAL/MANİSA, ()- MANİSA'da, üzerinde yakalama kararı bulunan ya da kusurlu olduğu için trafikten çekilen araçların konulduğu yediemin otoparklarında, doluluk oranı neredeyse yüzde 70'e ulaştı. Yediemindeki araçlar arasında 10 yıl önce hatalı park nedeniyle çekilen, sahibi tarafından unutularak çürümeye yüz tutmuş araçların da bulunması dikkat çekti. Yediemin işletmecisi Mehmet Günay (44), "Buradaki araçların satışlarını genelde vergi daireleri ve SGK yapıyor. Daha hızlı olurlarsa araçlar hem ekonomiye kazandırılmış, hem de çürümemiş olur" dedi.
Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan yediemin otoparkında 'hatalı park etme', 'eksik evrak' veya 'borçlanma' nedeniyle çekilen araçların yanı sıra kazaya karışmış lüks otomobiller de bulunuyor. Bin 500 araç kapasiteli otoparkta, bin araç bulunuyor. Doluluk oranı ise neredeyse yüzde 70'i buldu. Bazı araç sahipleri, borçlarının dışında ayrıca uzun süre otoparkta kalan araçlarını, otopark ücretini ödememek için kaderine terk etti. Yediemindeki araçların sayısı her geçen gün artmaya başladı.
Buradaki araçlar, yetkili kurumlarca satılırken; otoparka çekilen diğer araçlar ise sahipleri tarafından uzun süre alınmayınca çürümeye başladı. Yediemin deposu işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Günay, devletin ekonomik değerini yitirmiş, muhafaza değerini karşılamayacak değerdeki araçları alıp, makine ve kimya sektöründe ekonomiye katkı sağlayabileceğini belirtip, fikirlerini paylaştı.
'HEM EKONOMİYE KAZANDIRILMIŞ, HEM DE ÇÜRÜMEMİŞ OLUR'
Araç sahiplerinin gerekli şartları yerine getirmeyip araçlarını yedieminde kaderine terk ettiğini belirten Günay, "Otoparkımızın araç kapasitesi 1500. Şuan için 1000 araç bulunuyor. Yıl bazına vurduğumuz zaman, 20-25 yıldır burada yatan araçlarımız mevcut. Geçen gün başımıza ilginç bir olay geldi. Bundan tam 10 yıl önce, Şehzadeler ilçesinde hatalı parktan bir araç çekilmişti. Geçtiğimiz günlerde bir kişi geldi. 'Benim bir aracım vardı, 10 yıl önce çekilmiş, onun otoparkta olduğu söylendi' dedi. Bizde plakayı sisteme girdik. Baktık ki evet gerçekten araç burada. Aracını soran arkadaş, yurt dışında yaşıyormuş. Aracını ise kardeşine bırakmış. Araç hatalı parktan dolayı çekilince, kardeşi peşine düşmemiş. Unutulmuş araç. Bence devletimiz bu konuda gerekli adımları atması gerekir. Araçların satışını çoğunlukla icra daireleri gerçekleştiriyor. İcra dairelerinin bu konuda daha hızlı olmaları, bir yaptırım uygulamaları lazım. Araçlar hem ekonomiye kazandırılmış, hem de çürümemiş olur" dedi.

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