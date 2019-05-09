Yediemin deposunda 'kayıp 163 çuval un' davası

İCRADAN satın aldığı 163 çuval unu yediemin deposunda bulamayınca savcılığa giden Ramazan Ömeroğlu'nun şikayeti üzerine haklarında 'görevini kötüye kullanmak' ve 'sahtecilik' suçlarından dava açılan icra memuru Erdoğan N. ile yediemin işletmecisi Ferhat E.'nin yargılanmasına başlandı. Tutuksuz 2 sanık suçlamaları kabul etmedi.Bursa’da geçtiğimiz şubat ayında, Bursa 16’ncı İcra Müdürlüğü, bir borçtan dolayı haczedilen 163 çuval unu yediemin deposunda muhafaza altına alındı. Alacaklının zararının karşılanmasını istemesi üzerine İcra Müdürlüğü, satış ilamı şartlarına göre geçen yıl 2 Ekim günü ihale açtı. İhaleye katılan Ramazan Ömeroğlu, 163 çuval unu 11 bin 200 TL bedelle satın aldı.İcra Müdürlüğü'ne ödemesini yaptıktan sonra 10 Ekim 2018 tarihinde İcra memuru Erdoğan N.(38) ile birlikte Ferhat E.’nin (44) işlettiği yediemin deposuna giderek, unları teslim almak istedi. Ancak unların depoda olmadığı ortaya çıktı. Yediemin işletmecisi Ferhat E.’nin, unları başka yerden temin edeceğini belirtmesi üzerine icra memuru Erdoğan N., ‘satıştan teslim zabıt varakası’ düzenleyip, taraflara imzalattı. Ancak aradan 3 ay geçmesine karşın unlar teslim edilmedi. Bunun üzerine Ramazan Ömeroğlu, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.UNLAR FIRINCININ DEPOSUNDASavcılıkça yürütülen soruşturma sonucunda icra memuru Erdoğan N. ile yediemin işletmecisi Ferhat E. hakkında 'görevini kötüye kullanmak' ve 'sahtecilik' suçlarından 8 ile 10 yıl arasında hapis cezası istemi ile Bursa 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına sanıklar ile müşteki Ramazan Ömeroğlu ve avukatı Havva Şen Sarıkaya katıldı. Ferhat E. ifadesinde “Bahse konu unlar benim başka bir depomda bulunuyordu. Ramazan bey icra memurları ile birlikte geldi. Malların başına gitmeyi teklif ettim. Ramazan bey 'gerek yok' dedi. 'Burada imza işlemlerimi halledelim, iki üç gün sonra unları almaya gelirim' dedi. Daha sonra başka birisinin gelip unlara alacağını söyledi. Sonra gelen giden olmadı. Bu unları daha sonra nezih bir ortam olduğu için bir fırıncının deposuna taşıdık. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.“SEN BİZE GÜVENMİYOR MUSUN”Erdoğan N. ise, “Unların Ramazan beye teslim edilmesini istedik. Unların başka depoda olduğunu söyledi. Yediemin sahibinin, fırıncıya verdiğini veya kullanıldığını söylediğini hatırlamıyorum. Ramazan bey ve sanık Ferhat E., 'tamam tutanağı düzenleyelim, imzalayalım, ben sonra teslim alırım' dediler. Yasal mevzuat çerçevesinde her iki tarafın anlaşması üzerine tutanağı imzaladık. Suçlamayı kabul etmiyorum” diye konuştu.Ramazan Ömeroğlu da “Yediemin deposuna unları almaya gittiğimde görmek istediğimi söyledim. Ferhat E., arka tarafta olduğunu söyledi. Sanıklar, 'Sen bize güvenmiyor musun?' şeklinde sözler söyledi. Ben de 'tamam' diyerek, güvendim ve tutanağı imzaladım. Ancak unları hala teslim almadım. Şikayetçiyim” diye konuştu.Mahkeme, duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için erteledi.

FOTOĞRAFLI