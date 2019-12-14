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YBO öğrencilerine temizlik çantası hediye ettiler

MUŞ'un Varto ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nda (YBO) kalan 400 öğrenciye tarak, tırnak makası, fırça, havlu, krem ve sabun bulunan temizlik çantası verildi.  Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) YBO'da...

GENEL 14.12.2019, 15:07
MUŞ'un Varto ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nda (YBO) kalan 400 öğrenciye tarak, tırnak makası, fırça, havlu, krem ve sabun bulunan temizlik çantası verildi. 

Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) YBO'da kalan 400 öğrenciye temizlik malzemesi dağıttı. Tasarımını Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı'nın yaptığı çantalar öğrencilere teslim edildi. Üzerinde Varto Kaymakamlığı yazılı içerisinde tarak, tırnak makası, diş macunu fırça, havlu, krem ve sabun ve bardağı bulunan çantaları dağıtan Kaymakam Ertuğrul Avcı, öğrencilere temizliğin önemini anlattı. Kaymakam Avcı, "2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bazı vatandaşların zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüklerini tespit ettik. Daha önceden de SYDV, tarafından tespiti yapılan yardıma muhtaç kişilerin dosyaları doğrultusunda üç büyük firmanın vakfımız sosyal marketine yaptıkları yardımlar sayesinde maddi durumu elvermeyen vatandaşlarımıza giyim yardımında bulunmuştur. Kendi imkânları ile giyim alamayan öğrencilerimizi sosyal marketimizden giydirdik. YBO'da öğrencilerimize hijyen ve kişisel bakımla ilgili ürünler dağıttık. Yurtta kalıyorlar. Bir takım eksiklikleri olabilir diye kaymakamlık olarak Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile beraber güzel bir proje yaptık öğrencilerimiz de çok mutlu, inşallah küçük yaşlarda kişisel bakım ve hijyenle ilgili güzel alışkanlıklar edineceğine inanıyorum. Şimdiden hepsine güle güle kullanmalarını diliyorum" diye konuştu. 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne de, "Yaklaşık 400 öğrencimiz pansiyonda kalıyor. Hijyen ve temizlik onlar için önemli bir durum, öğrencilerimizi görüyorsunuz hepsi mutlu, yüzleri gülüyor. Kaymakam beye bu projesinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaymakam Ertuğrul Avcı, ortaokul öğrencileriyle yemek yedikten sonra okuldan ayrıldı.

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