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YBO'da yaşamı yazdı, Türkiye birincisi oldu

MUŞ'un Varto ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) 7'nci sınıf öğrencisi Gamze Uysal, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 'YBO'da Yaşam' konulu hikaye yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 'yazmaya...

YBO'da yaşamı yazdı, Türkiye birincisi oldu
MUŞ'un Varto ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) 7'nci sınıf öğrencisi Gamze Uysal, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 'YBO'da Yaşam' konulu hikaye yarışmasında Türkiye birincisi oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı, 'yazmaya özendirmek ve öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlamak' amacıyla 'YBO'da Yaşam' konulu hikaye ve resim yarışması düzenledi.  YBO'larda okuyan öğrencilerin katıldığı yarışmada Muş'un Varto İlçesi'ndeki YBO'nun 7'nci sınıf öğrencisi Gamze Uysal, 'Yeni Yuvam' başlıklı hikayesiyle Türkiye birincisi oldu. Uysal'ın birinciliği ilçede sevinçle karşılandı.
YBO'daki yaşamını anlattığı hikayesiyle Türkiye birincisi olan Gamze Uysal, Okul Müdürü Alper Akkaya ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne'yi ziyaret etti. Gamze Uysal'ı başarısından dolayı kutlayan Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, "Yatılı bölge okulları arasında yapılan 'YBD'da Yaşam' konulu hikâye yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Bizi çok onurlandırdı. Kızımız gerçekten hem övünç kaynağı hemde tüm öğrencilerimize bir örnek oldu. Bundan sonra öğrencilerimizin yerelde değil de ulusal alanda da bütün yarışmalara katılmaları için çok büyük bir sebep oldu" dedi.
Başarısında öğretmenlerinin desteğinin çok fazla olduğunu belirten Gamze Uysal, sonucun kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

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