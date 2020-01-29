Yazın tepede biriktirip, kışın kızaklarla indiriyorlar

BİTLİS'te, hayvancılık yapan köylüler, yaz aylarında keserek tepelerde biriktirdikleri yapraklı meşe dallarını, yol olmaması nedeniyle yalnız kar yağdığında köye indirebiliyor. Meşe dallarını kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklara yükleyen köylüler, 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle, zorlu ama zevkli bir iş yaptıklarını belirtiyor.Merkeze bağlı Değirmenaltı köyünde yaşayan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşların, kış aylarında yaşadıkları zorluklar iki kat artıyor. Köylüler, yaz aylarında meşe ağaçlarından kestikleri yapraklı dalları, köylerine yakın tepelerde biriktiriyor. Kış ayları gelince de kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarını alarak yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tepelere çıkan köylüler, yazın biriktirdikleri meşe dallarını kızaklara yükleyerek köye indiriyor.Zorlu doğa şartlarına rağmen işlerini şarkılar eşliğinde keyifle yapmaya çalıştıklarını anlatan köylüler, imece usulü çalıştıklarını söyledi. Meşe yapraklarını hayvanlarına verdiklerini, dalları ise yakacak olarak kullandıklarını anlatan Ersin Mert, "Yaz aylarında tepelere biriktirdiğimiz meşe dallarını, yol olmaması nedeniyle indirmek için kış aylarını bekliyoruz. Daha kolay olsun diye de kızaklara yükleyip kaydırarak köye taşıyoruz. Kar kalınlığının 1,5-2 metreyi bulması nedeniyle de zorlu bir çalışma yapıyoruz. Ancak, zorlu olduğu kadar macerası ve zevkli tarafları da var"dedi.