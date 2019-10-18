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Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti (3)
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK Ankara'da üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nuri Pakdil'in yarın kentte toprağa verileceği öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Eserleri...
GENEL 18.10.2019, 15:25
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Ankara'da üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nuri Pakdil'in yarın kentte toprağa verileceği öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Eserleri ve düşünceleriyle günümüz edebiyatının en önemli isimlerinden olan, fikir adamı Nuri Pakdil'i yarın ikindi namazına müteakip Ankara'da, Taceddin Dergahı'ndan Hakk'a uğurlayacağız" açıklamasını yaptı.
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