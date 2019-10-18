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Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti (2)
BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günümüz edebiyatının...
GENEL 18.10.2019, 14:50
BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günümüz edebiyatının en önemli isimlerinden, mütefekkir Nuri Pakdil'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Son dakikalarında yanında olma şerefine nail olduğum fikir adamı Nuri Pakdil'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve metanet diliyorum" ifadelerini kullandı.
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