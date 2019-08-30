Son Dakika
Yazar kasa fişiyle kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yarattı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bakkal Elvan Ünal, kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak için müşterilerine alışveriş sonrasında üzerinde 'Kadına şiddete hayır' yazılı fiş vermeye başladı. Karaman Mahallesi 1473...
GENEL 30.08.2019, 14:18
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bakkal Elvan Ünal, kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak için müşterilerine alışveriş sonrasında üzerinde 'Kadına şiddete hayır' yazılı fiş vermeye başladı. Karaman Mahallesi 1473 Sokak'ta bakkal dükkanı işleten Elvan Ünal, Emine Bulut cinayetinin ardından farkındalık yaratmak için çalışma başlattı. Dükkanındaki yazar kasa sisteminde değişiklik yapan Ünal, müşterilere alışverişten sonra verilen fişe, 'Kadına şiddete hayır' yazılı not ekledi. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek veren Ünal, "Emine Bulut cinayeti beni çok etkiledi. Ondan sonraki gün de Denizli'de bir kadın kocası tarafından yaralandı. Biz esnafız. Dışarıya çıkıp protesto yapma şansımız yok. Biz de fişlerimizin üzerine bu konuda dikkat çeken bir yazı yazmak istedik. Yazar kasamıza işlem yaparak, fişlerin üzerinde 'Kadına şiddete hayır' yazdırdık. Bu yaptığımız çalışmanın ardından çok olumlu tepkiler aldım. Görenler tebrik ediyor" dedi. Dükkandan alışveriş yapan Baki Köroğlu ise uygulamayı beğendiğini, kadına şiddetin önüne geçilmesi için bu tür çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti.
27°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
|İmsak
|04:50
|Güneş
|06:21
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:52
|Akşam
|19:49
|Yatsı
|21:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0