Yaz sıcağında susuz kaldılar

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, ()- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Tirkeş Mahallesi'nde 20 gündür yaşanan susuzluk, mahalle sakinlerini bezdirdi. 4 günde bir, ancak bir saat su verilebilen mahallede, vatandaşlar dere yataklarından ve tankerlere doldurdukları sularla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Saruhanlı'ya 9 kilometre mesafedeki 500 hane, bin 200 nüfuslu kırsal Tirkeş Mahallesi'ndeki 3 su kuyusundan 2'si, sıcakların da başlamasıyla kurudu. Kalan tek kuyudan ise tüm mahalleye su pompalanmaya çalışılıyor. Ancak, musluklardan 4 günde bir, ancak bir saat su akıyor. Yaklaşık 20 gündür su sıkıntısı yaşanan mahallede yaşayanlar, tankerlerle getirterek ya da derelerden taşıyarak içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılıyor. Tirkeş Mahallesi'nde kahvehane işleten Tacettin Uçkan, su olmadığı için 20 gündür kahvehanede çay yapmakta bile zorlandığını belirtip, "Kahvehaneden geçtim, evde de su yok. Mecburen tankerle getirilen sudan alarak ihtiyacımı gidermeye çalışıyorum" dedi.

Çamaşırlarını, bulaşıklarını su olmadığı için yıkayamadığını belirten Zekiye Şamlı da, "Taşıma suyla yaşanmaz. Derelerden su taşıyoruz. Bu nereye kadar böyle devam edecek. 20 gündür çile çekiyoruz" diyerek, sıkıntılarını dile getirdi.

Tirkeş Mahallesi Muhtarı Bilal Arslan, mahallelerinin 3 su kuyusundan sadece birindeki pompadan aktif olarak su verilebildiğini belirterek, "Ancak o da mahallenin ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Her gün gidip, depoyu doldurarak, mahalleye su vermeye çalışıyorum. Depo 24 saatte ancak doluyor. Böylelikle az da olsa evlere su vermeye çalışıyorum. Suyu depoda biriktirip vermesem, mahalleli hiç su içemeyecek. Vatandaş gün boyu yaz günü güneşin altında tarlasında çalışıp geliyor, yıkanacak suyu yok. Bırakın yıkanmayı, içecek suyu yok. Su olmayınca hayat da yok. Mahalleli derelerden su taşıyor, tankerlerle su getiriyor. Parayla su alıp ihtiyaçlarını öyle karşılıyor. Biran önce mahallemizin su sorununun çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.



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