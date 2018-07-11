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Yaz sıcağında susuz kaldılar (2)

MASKİ'DEN AÇIKLAMA Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Tirkeş Mahallesi'nde yaz ayında yaşanan susuzlukla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) yazılı açıklama yaptı. MASKİ'ye bağlı İçmesuyu...

Yaz sıcağında susuz kaldılar (2)

MASKİ'DEN AÇIKLAMA
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Tirkeş Mahallesi'nde yaz ayında yaşanan susuzlukla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) yazılı açıklama yaptı. MASKİ'ye bağlı İçmesuyu Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yaz mevsiminde ticari amaçlı bahçe ve fidan gibi sulamalardan dolayı su sıkıntısı yaşanan yerlerden biri olan kırsal Tirkeş Mahallesi'nde yeni bir sondaj kuyusu açmak için jeofizik etütleri 24 Mart 2016 tarihinde yapıldı. 3 ay önce sondaj kuyusu açmak için yer sahibinden izin alındı. Ancak, buna rağmen DSİ engeli ile karşılaşıldı. DSİ, sondaj açılacak alanın sulama havzasına yakın olması gerekçesi burada sondaj yapılamasına karşı çıkıp, izin vermedi" denildi.
Açıklamada ayrıca, yeni sondaj alanı için başka bir yer bulunduğunu, dün Tirkeş Mahallesi Muhtarı Bilal Arslan'nın bunu MASKİ'ye bildirildiğine dikkat çekilip, "En kısa sürede sondaj kuyusu açılarak içme suyu ihtiyacı sorunu çözülecek" ifadelerine yer verildi.

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, ()

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