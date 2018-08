Yaz aylarında kan bağışı düşüyor

TÜRK Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, yaz aylarında kan bağışı oranının düştüğüne dikkat çekerek vatandaşları kan bağışına davet etti.Kentteki aşırı sıcaklar nedeniyle çok sayıda vatandaşın yayla ve deniz evlerine gittiğini dile getiren Ramazan Saygılı, bundan dolayı yaz aylarında bağış miktarının azaldığını, miktarı artırmak için mobil araçlarla çeşitli bölgelerden bağış topladıklarını söyledi. Hastanelerde çok sayıda hastanın kan beklediğini vurgulayan Saygılı, “Bağışçılarımız için ayrıca doğaya fidan dikiyoruz. Herkesi kan bağışı yapmaya, iyiliği bulaştırmaya davet ediyoruz” dedi.Mevsim fark etmeksizin hastanelerde birçok insanın kan bağışı beklediğinin altını çizen Ramazan Saygılı, “Hastalarımızın yarasına merhem olmak için şu an azalmış olan kan bağışlarımızı arttırmak adına kampanyalarımıza başladık. Sabit merkezlerde olduğu gibi mobil araçlarımızla da taşraya, yaylalara gidiyor, vatandaşlarımıza hizmet götürerek kan bağışı alıyoruz” diye konuştu.Kan ihtiyacının dönemlik değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Saygılı şöyle konuştu:“Nasıl yemeyi, içmeyi ertelemiyorsak, kan bağışını da ertelememeliyiz. Kentimizde ve Türkiye genelinde hastanelerde kan bekleyen dostlarımız var. Her an senin, benim ya da yakınımızın kan ihtiyacı olabilir. Kan bağışı yapan arkadaşımıza tahlilleri yapıldıktan sonra problem yoksa hemen SMS geliyor. Verdiği kanın en yakın hastaneye sevk edildiğinin bilgisi alıyor. Ayrıca bağışı veren kardeşlerimizin adına doğaya bir fidan dikiliyor. 3 ay sonra da tekrar kan vermesi için hatırlatmada bulunuluyor.”

