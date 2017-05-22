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Yaylalarda karla kaplı yollar açılıyor

 RİZE’nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası Galer Düzü Mevki'inde kayarak yolları kapatan kar kütleleri iş makineleri ile temizlendi.  Kış aylarında yamaçlarında biriken karlar, önceki hafta hava sıcaklığının artmasıyla birlikte...

Yaylalarda karla kaplı yollar açılıyor
 RİZE’nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası Galer Düzü Mevki'inde kayarak yolları kapatan kar kütleleri iş makineleri ile temizlendi. 
Kış aylarında yamaçlarında biriken karlar, önceki hafta hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kayarken Ayder Yaylası Galer Düzü yolunu ulaşıma kapattı. Yolun kapanması ile yaylaya ulaşamayanların ihbarı üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleri ile başlattığı çalışmalar sonuç verdi ve uzun süren uğraşlar sonucu kar temizlenerek yayla yolu ulaşıma açıldı. Kayan kar kütleleri bölgede Hala Deresi'nin üzerini de kapattı. Dere suları, kütlenin altında yol bularak akışını sürdürürken kar kütlesinin üzerine çıkanların da tehlikeye aldırış etmeden yürüyüş yaptığı görüldü.

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