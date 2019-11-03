Yaylalar beyaza büründü, yaylacılar dönüşe geçti

KARADENİZ'de, kar yağışı ile birlikte yaylalar, beyaz örtüyle kaplandı. Rize ve Trabzon'daki yaylalarda kara yakalanan yaylacılar ve çobanlar, sürüleriyle birlikte dönüşe geçti.Karadeniz'de kar yağışı ile birlikte yaylalar beyaza büründü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası’na da dün gece saatlerinde etkili olan soğuk hava ile birlikte kar yağdı. Kısa süreli etkili olan kar yağışı ile yayla beyaz örtüyle kaplandı. Tatilciler ve doğa tutkunları, yer yer 10 santimi bulan karla birlikte ortaya çıkan eşsiz manzaranın keyfini yaşadı. Kara yakalanan yaylacılar ve çobanlar ise büyük ve küçükbaş hayvan sürüleriyle dönüşe geçti.Trabzon'un yüksek kesimlerindeki yaylalardan köylere doğru sürüleri ile sarp arazide dönüşe geçen çobanların zorlu yolculuğu ise sürüyor. Kapalı yayla yollarını açmak için de belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.BÖLGEDE 'KAR' UYARISIBölgede valilikler; mahsur kalma olaylarının önüne geçilebilmesi için yaylacıların ve çobanların köylerine dönmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Meteoroloji yetkilileri ise, karın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı sürücüleri ve yaylaya çıkacak olan tatilcileri dikkatli ve tedbirli olmaları yönündeki uyarılarını yineledi.YAYLACILIK GELENEĞİDoğu Karadeniz Bölgesi’nde, asırlardır gelenek olarak yaşatılan yaylacılık, mayıs ayı ortalarında başlıyor. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor, hem de hayvanlarının kışın tüketeceği otları biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanlar vatandaşlardan bazıları ürününü satarak, geçimine katkı sağlarken, bazıları da ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor. Yaylacılar eylül ayı sonunda köylerine dönüyor.