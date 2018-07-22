Yaylada kurt saldırılarına karşı tüfekli nöbet

İnan KALYONCU/ŞALPAZARI (Trabzon), () - TRABZON'un Şalpazarı ilçesi Karakısrak Yaylası'nda aç kalan kurtlar, meralık alanda otlayan büyükbaş sürülerine saldrımaya başladı. Değneklerle sürülerinin başında nöbet tutan yaylacılar, kurt saldırıları üzerine av tüfekleri ile nöbete geçti. Yaylacılar, ara ara tüfekle havaya ateş ederek olası kurt saldırılarına karşı sürülerini korumaya çalışıyor.

Şalpazarı ilçesinin 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda, kırsal alanda aç kalan kurtlar, hayvanlarıyla göç eden yaylacıların korkulu rüyası olmaya başladı. Aç kalan kurtlar, yaylanın meralık alanında otlatılan büyükbaşlara saldırmaya başladı. Kurtların saldırısı sonucu meralık alandaki sürüde yer alan birçok hayvan yaralanırken, saldırı sonucu bazı hayvanlar da telef oldu. Yaylada oturanlar, kurtların özellikle meralık alanda otlatılan büyükbaşlara saldırılarının artması üzerine harekete geçti, değnekle bekledikleri sürülerini artık av tüfeği ile bekleyeme başladı. Yaylacılar, ara ara tüfekle havaya ateş ederek olası kurt saldırılarına karşı sürülerini korumaya çalışıyor. Yaylacılar, bölgede özellikle yoğun sisin etkili olduğu günlerde önlem alıyor, olası kurt saldırısına karşı da birlerine "Kurt var mı?" diye seslenerek önlem almaya çalışıyor. Yaylacılar, av tüfekli önlemin işe yaradığını bu sayede saldırıların azaldığını söyledi.

'KURTLAR, HAYVANI PARÇALAMIŞ'

Yaylada oturan Ayşe Kandemir kurtların, otlatmak için merada bulunan sürüsündeki düveyi parçaladığını söyledi. Ayşe Kandemir, "Akşam eve götürmek için gittiğimde düvenin olmadığını gördüm. Komşumla birlikte aramaya çıktık. Düvenin yarısını bulduk. Kurtlar, hayvanı parçalamış, işkembesini ve vücudunun büyük bir bölümünü yemişler. Vücudun bir kısmı ile başının kaldığını gördük" dedi.

'DEĞNEK YERİNE TÜFEKLE BEKLİYORUZ'

Bölgede aç kalan kurtların kendileri ve hayvanları için büyük bir risk taşıdığını anlatan Ahmet Kandemir de kurtların özellikle sisli havayı tercih ettiğini belirtti. Ahmet Kandemir, "Daha önce hayvanlarımızı değnekle beklerdik. Şimdi ise eğnek yerine tüfekle bekliyoruz. İki gün önce kurtlar, sisten faydalanarak komşumuzun danasını parçaladı. Şimdi de yayladaki kahvenin yanında bir ineğe daha saldırdı. Devamlı kollaştırıyoruz, rast gelemedik. Ara sıra tüfekle havaya ateş ederek onların bölgeden uzaklaşmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

'KURTLAR KORKUP GELEMİYOR'

Yayla sakini Ayşe Gören de danasını araziye otlaması için çıkardığını ifade ederek, "Danayı çıkardım, aradan 15 dakika geçmedi. Komşu kadınlar, 2 kurdun dananın başına saldırdığını görmüşler. Hayvanı başından yaralamışlar. Tüfekle havaya ateş edilince kurtlar korkup gelemiyor" ifadesinde bulundu.

Öte yandan bazı yayla sakinleri, yoğun sisin yaşandığı havalarda ineklerini meraya çıkarmaya korktuklarını, her gün ellerinde av tüfeğiyle, hayvanların yanında beklemek zorunda kaldıklarından da yakındı.



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