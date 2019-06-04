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Yaylada ilkbahar renkleri

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki 1900 rakımlı Terpink Yaylası'nda ilkbahar yeni başladı. Karların eridiği yaylayı rengarenk çiçekler ve yeşil bitki örtüsü kapladı. Oltu'ya 25 kilometre uzaklıktaki 1900 rakımlı Kırdağı'nın eteklerindeki...

Yaylada ilkbahar renkleri
ERZURUM'un Oltu ilçesindeki 1900 rakımlı Terpink Yaylası'nda ilkbahar yeni başladı. Karların eridiği yaylayı rengarenk çiçekler ve yeşil bitki örtüsü kapladı.
Oltu'ya 25 kilometre uzaklıktaki 1900 rakımlı Kırdağı'nın eteklerindeki Terpinik Yaylası, havaların ısınmasıyla birlikte beyaz örtüsünden sıyrılarak yeşile boyandı. Karların erimeye başladığı, rengarenk çiçeklerin açtığı, derelerin çağladığı yaylada eşsiz güzellikler ortaya çıktı. Yürüyüşe çıkan doğaseverler de yaylada iki mevsime şahit oluyor. Bir yerde henüz erimeyen kar kütleleri bir yerde rengarenk çiçeklerin tablo gibi durduğunu belirten Oltulu Fuat Demir, Türkiye'nin birçok bölgesi Afrika sıcaklarının etkisini yaşarken, yaylada serin havanın hakim olduğunu söyledi.

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