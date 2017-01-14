Yaylada çobanlar 400 koyun ve 9 köpekle karda mahsur kaldı

Ayhan KULA/ILGIN (Konya), () - KONYA’nın Ilgın İlçesi’nde besici Ercan Oduncu, oğlu ile bir çobanın yaylada 400 koyun ve 9 köpekle kar yüzünden bir haftadır mahsur kaldığını belirterek yardım istedi.

Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası Dırak Mahallesi’ndeki kar kalındığı yaklaşık 2 metreyi buldu. Merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki mahallede oturan besici Ercan Oduncu, oğlu ve bir çoban ile birlikte 400 koyunun mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki yayla evinde bir haftadır mahsur kaldığını söyledi.

Yetkililere bildirmesine rağmen yayla yolunun açılmadığını ileri süren Oduncu, "Bir haftadır devletin aramadığımız yeri kalmadı. Yayladan da haber alamıyorum. Cep telefonları da zaten çekmiyor. Yaylada oğlumla birlikte bir çoban, 400 koyun ve 9 köpek vardı. Şimdi durumları nedir bilmiyorum. 112 benim telefonumu kara listeye aldı. Belediye en az 20 sefer telefon açtım. Zabıta Müdürlüğü sadece ‘Kaydınızı aldık’ diyor ve kapatıyor’’ dedi.

Yayla yolunun açılmasını ve mahsur kalanların kurtarılmasını isteyen Oduncu, "Yolu kendi imkanlarımızla da açamıyoruz. Neden benim yaylamın yolu açılmıyor’’ dedi.

BELEDİYE: YAYLA YOLU AÇILACAK

Ilgın Belediyesi yetkilileri ise yapılan tüm ihbarları değerlendirdiklerini belirterek, "Bahse konu yayla yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan paletli kepçenin çalışma yapması gerekiyor. Bu aracımız kent merkezi ile Çiğil ve Dırak mahallelerinin ulaşım yolunu açmak için çalıyordu. Bu yollar açıldı. Şimdi de bölgede yayla yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bahse konu yayla da Dırak Mahallesi’nden sonra 2 kilometre uzaklıkta. Bu bölge de paletli kepçe ile çalışmamız sürüyor. Bu yayla yolu da kısa zamanda açılacak’’ dedi.

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