Yayla yolculuğuna yağmur ertelemesi

MUŞ'ta besiciler, etkili olan yağmurlar nedeniyle yaylalara bir ay gecikmeli çıkmaya başladı.

Yaklaşık 3 ay misafir olacakları yaylada evlerini onaran aileler, bir taraftan da eksiklerini tamamlıyor. Hasköy ilçesine ait yaylalarda konaklayan Kemal Mete, 2 bin hayvanıyla havalar soğuyuncaya kadar bölgede kalacağını bildirdi. Serin yayla havasının hayvanlarda üretim artışına sebep olacağını ifade eden Kemal Mete, günde iki defa sağım yapılacak hayvanlardan elde edilecek sütlerin bir bölümünden peynir yapacaklarını kalan bölümü ise mandıralara satacaklarını söyledi.

ZOR GÖREV YİNE KADINLARIN

Yağışların ardından başlayan yayla hayatında zor görev yine kadınların olacak. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber yayladan hayvanların toplu olarak bulunduğu sağım alanına giden kadınlar, geri dönüşte kalan işleriyle uğraşıyor. Sağılan sütlerin işlenmesi, peynir yağ yapımının yanısıra çocuklarıyla da uğraşan kadınlar, yayla hayatına alışkın olduklarını belirtti.

Bölgede bulunan ilçe ve köylerde yaşayan vatandaşların geçim kaynağının hayvancılık olduğunu bildiren Hasköy İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nahit Aykut, yağmurların yayla mevsimini bir ay geciktirdiğini aktardı. Aykut, yağmurlar sebebiyle yaylalarda ot bolluğu yaşandığını da ifade etti.



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