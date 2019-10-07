Yayla Gölü, kuş gözlemcilerini ağırladı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesindeki 180 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Yayla Gölü'nde, 6-7 Ekim günleri Avrupa Kuş Gözlem Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, 34 farklı türde 350 kuşu gözlemleme imkanı buldu.Dünya Kuşları Koruma Kurumu (BirdLife International) tarafından her yıl 6-7 Ekim'de düzenlenen Avrupa Kuş Gözlem Günü'nde, kuş cenneti Yayla Gölü'nde etkinlik düzenlendi. Buldan Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştiren etkinliğe, Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda kuş gözlemcisi katıldı. Kuş gözlemcileri, 1150 rakıma sahip, 500 dekarlık Yayla Gölü'nün çevresinde 34 farklı türde 350 kuşu tespit etme ve fotoğraflama imkanı buldu.YAYLA GÖLÜ TURİZME KAZANDIRILACAKYayla Gölü'nün tanıtımına yönelik her etkinliğe belediye olarak destek vermeye hazır olduklarını söyleyen Buldan Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şevik, "Buldan Yayla Gölü bünyesinde barındırdığı kuş türleri, endemik bitkileri ve doğal güzelliği ile korunması gereken bir doğa harikası. Turizme kazandırmak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor" dedi.'YAYLA GÖLÜ BİR KUŞ CENNETİ'Avrupa Kuş Gözlem Günü'nde Manisa, Aydın, Uşak ve Denizlili kuş gözlemcileri olarak Yayla Gölü'nü tercih ettiklerini belirten Buldan Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Sait Yalçın da "Burası uluslararası kuşların göç yolu, aynı zamanda uğrak yeri. Sibirya'dan Himalaya'ya, Nil Vadisi'nden Balkanlar'a göçen kuşların göç yolu. Yayla Gölü'nde yaz-kış konaklayan kuşlar da var. Mekeler, Gri Balıkçılar, Kara Bataklar burada ürüyor ve dört mevsimi burada geçiriyor. Buldan Yayla Gölü bir kuş cenneti. Kuş gözlemcileri olarak burada yaşayan kuş türlerine dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Oldukça verimli ve heyecanlı bir etkinlik gerçekleştirdik" diye konuştu.