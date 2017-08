Yayla çocukları kitapların renkli dünyasında yolculuğa çıkıyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 5 yıl önce başlatılan Yaylada Kitap Okuma Projesi (YAYKOP) kapsamında, Toros Dağları'nın eteklerinde kurulu 1500- 2000 rakımlı yaylalara kitap taşınıyor. Yazın aileleriyle birlikte yaylaya çıkan çocuklar 15 günde bir getirilen kitapları heyecanla bekliyor. Torosların zirvesinde kitapların renkli dünyasında yolculuğa çıkan çocuklara yetişkinler de eşlik ediyor. Proje kapsamında 5 yılda 10 bin 439 kitap yaylalarda okurlarla buluşturuldu.

Manavgat'ta oturanlardan bazıları yaz geldiğinde sıcak nedeniyle, bazıları da yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara otlak bulmak amacıyla aileleriyle birlikte Toros Dağları'nın eteklerindeki yaylalara gidiyor. Antalya'nın Akseki İlçesi ile Konya'nın Bozkır İlçesi arasında kalan 1500 ile 2000 rakımdaki yaylalarda yazı geçiren çocuklar ise çarşamba günlerini heyecanla bekliyor.

KOŞUN, KİTAPÇI GELDİ

15 günde bir çarşamba günleri yaylaya gelen yabancı araçlara daha bir dikkat kesilen çocuklar, 2012 yılında başlayan YAYKOP kapsamında kitap dağıtan Manavgat Belediyesi aracında ilçe halk kütüphanesi müdürünü gördükleri zaman bağırarak, ıslık çalarak veya koşarak evlerine gidip diğer arkadaşlarına haber veriyor. Çocuklar daha önce aldıkları kitapları yenileriyle değiştirmek için birbirleriyle yarışarak görevlilerin yanına geliyor. Sadece çocuklar değil, yetişkinler de günlük gazetelere ve kitaplara ilgi gösteriyor.

5 YILDIR SÜRÜYOR

Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi'nin organizatörlüğünde başlatılan, Manavgat Belediyesi'nin de ortak olduğu YAYKOP kapsamında, 5 yıldır haziran ve ağustos ayları arasında her çarşamba yaylalara kitap, gazete, futbol veya voleybol topu, satranç takımı götürülüyor. Yaşlılar ilaç istemişse bu istekleri de yerine getiriliyor. Toplam 25 yayla olduğu için ziyaretler ikiye bölünerek, Konya'nın Seydişehir İlçesi üzerinden ve Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi üzerinden ayrı ayrı 15 günde bir gerçekleştiriliyor.

HEM KİTAP HEM SANTRANÇ TAKIMI ALDI

Daha önce aldıklarını teslim ederek yeni kitaplar ve satranç takımı alan Toros Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Sedef Aslı Aydın, çok mutlu ve sevinçli olduğunu söyledi. Kitap okumayı sevdiğini ancak Manavgat'ta böyle okuma fırsatı bulamadığını belirten Aydın, "Daha önce aldığım 4 kitabı verdim. 4 tane kitap okudum, 'Pinokyo' okudum, 'Beni rahat bırak anne' okudum, 'Heidi' okudum, 'Ümit öyküleri' okumuştum bir de" dedi.

Okulda satranç oynamayı öğrendiği için satranç takımı da aldığını aktaran Sedef Aslı Aydın, arkadaşlarıyla satranç oynayacağını ve kendisini geliştireceğini söyledi. Hocali İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Hüseyin Köken de 15 gün önce aldığı kitapları okuyup bitirdiğini, yeni aldıklarını da evde okuyacağını kaydetti.

ÇOBANLAR HAYVANLARINI OTLATIRKEN KİTAP OKUYOR

Manavgat'ın kırsaldaki 25 mahallesinde yaşayanların yaz aylarında göç ettiği yaylalara giderek, hem çocukları hem de büyükleri kitap okumaya teşvik eden İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, Manavgat Belediyesi'nin araç desteğiyle her çarşamba büyük bir kısmı stabilize olmak üzere 300 kilometreden fazla yol yapıyor. Ziyaret ettikleri yaylaların sayısının çok fazla olduğunu belirten Hidayet Oktay, her ziyarette 300 civarında kitap verdiklerini söyledi. Hidayet Oktay, kitapları sadece çocuklar değil yetişkinlerin de aldığını hatta bazı çobanların hayvanlarını otlatırken zaman geçirmek için kitap okuduklarını anlattı. Müdür Oktay, kitapları yaş gruplarına göre sandıklara yerleştirerek getirdiklerini, bazen kendilerini köy köy dolaşıp çeşitli ürünleri satmaya çalışan çerçilere benzettiklerini de belirtti.

'HER SEFERİNDE 300- 350 KİLOMETRE YOL YAPIYORUZ'

Yaylada kitaba gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Hidayet Oktay, "Geçen geldiğimizde bizden kitap alan öğrenciler okumuş olduklarını getirip yenilerini alıyor. Buradan sonra yol üzerindeki diğer mahallelerimize uğrayacağız. Her seferinde 300- 350 kilometrelik bir yol yapıyoruz ve 350 ile 400 kitabı okuruyla buluşturuyoruz" dedi.

"KİTAPLARIN RENKLİ DÜNYASINI GETİRİYORUZ"

Projeyle 5 yıl içinde 10 bin 439 kitabı okurlarla buluşturduklarını anlatan Hidayet Oktay, "Biz onlara her 15 günde bir kitapların renkli dünyasını getiriyoruz. Torosların 2000 metre zirvesinde, dünyanın diğer yörelerine yolculuk yapmalarını sağlıyoruz. Özellikle çobanlarımız, çocuklarımız, yayla sakinleri çok ilgi göstermekte. Çocuklar ya da yetişkinler bir hafta gelmediğimiz zaman 'Nerede kaldınız?' diye soruyorlar" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI