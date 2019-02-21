Yayaya yol vermeyen 'asli kusurlu' olacak 

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesinin ardından ülke genelinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla kampanya başlatıldı. Ancak 6 Şubat tarihinde start verilen uygulamaya rağmen halen bazı sürücüler yayalara yol vermiyor. Avukat Alparslan Başlıcan da sürücüleri, yayanın geçiş üstünlüğünü ihlal edip, kazaya neden olmaları halinde asli kusurlu olacakları yönünde uyardı.

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması' amacı ile 6 Şubat günü 81 ilde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Projesi hayata geçirildi. Erzurum'da da start alan uygulamanın üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. Trafik ekiplerinin uyarılarına rağmen bazı yaya ve sürücülerin, yeni kurala uymadıkları ortaya çıktı.

KAMERASI CADDELERDE

Kentin en işlek bölgesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde yeşil ışık yanmasına rağmen yayaların karşıya geçmekte zorlandıkları anlar ise kameraları tarafından görüntülendi. Kameraları gören sürücüler yayalara geçiş izin verirken görüntülendiğini fark etmeyenler yayaların bekleyişine aldırmadan yollarına devam etti.

Sürücülerin büyük bölümünün kendilerine yol vermemesinden yakınan yayalar, geçiş üstünlüğü haklarını kullanamadıklarını söyledi. Canlarını tehlikeye atmamak için sürücülere yol vermeyi tercih ettiklerini bildiren yayalar, "İnsanın hakkı, hukuku herşeyden önce gelmeli. Kurallara uymamak cehalet örneği" dedi.

7 BİN ÜZERİNDE YAYA ÖLÜYOR

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 74'üncü maddesinin, yapılan değişiklik ile 2019 yılında daha görünür bir hale geldiğini söyleyen Erzurum Barosu Avukatlarından Alparslan Başlıcan, "Bu madde ne yazık ki çok sayıda sürücünün uymadığı bir maddeydi. Şimdi daha önemli bir madde haline geldi. Ülkemizde her yıl 7 binin üzerinde kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Bu çok ciddi bir rakam. Hem yayalar hem sürücüler olarak bu konuda çok bilinçli değiliz. Ne yayalar olarak hakkımızı ne sürücüler olarak riayet etmemiz gereken kuralları biliyoruz. Bu yasa maddesinin ihlali sürücüler için 488 TL trafik para cezası ile 20 puan ceza getiriyor. Artık bu ihlal nedeniyle yaşanacak kazalarda ölümlü ve yaralamalı olmasına bakılmaksızın 'yayanın geçiş üstünlüğünü tanımadığı' için sürücü asli kusurlu olacak. Gerek ceza yargılamasında gerek aleyhine açılabilecek tazminat davalarında, asli kusur oranında müeyyidelere maruz kalabilecek.Yaya yoldan geçmek için adımını attığı andan itibaren sürücü yavaşlamalı, yol vermeli" diye konuştu.

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