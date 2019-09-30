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Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS'te, köpeğin kırmızı ışıkta beklerken, yayaların umursamadan karşıya geçmesi, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoyu görenler köpeği...

GENEL 30.09.2019, 17:15

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS'te, köpeğin kırmızı ışıkta beklerken, yayaların umursamadan karşıya geçmesi, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoyu görenler köpeği takdir ederken, yayalara tepki gösterdi.

Siteler Mahallesi'nde market işleten Nejat Taşar, yolda karşıla geçmeye çalışan bir köpek gördü. Tasması bulunan köpeğin kırmızı ışıkta beklediğini gören Taşar, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Köpek beklerken bazı kişilerin ise ışığı umursamadan yoldan geçmesi de görüntülere yansıdı. Köpek, yeşil ışığın ardından karşıya geçti. O görüntü, sosyal medyadan paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoyu görenler köpeği takdir ederken, yayalara tepki gösterdi. Görüntülediği hayvanın kime ait olduğunu bilmediğini söyleyen Taşar, daha önce benzeri videoları gördüğünde inanmakta zorlandığını kaydederek, "Oluyormuş hakikaten" dedi.

 

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