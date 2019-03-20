Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri birbirine bağlandı

KUZEY Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4'üncü bölümünün dün açılmasıyla birlikte, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri arasında kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu. Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri birbirine bağlandı
KUZEY Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4'üncü bölümünün dün açılmasıyla birlikte, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri arasında kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu.
Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4'üncü bölümü, dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katıldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantı ile Kocaeli mitingi sırasında takip ettiği tören ile açıldı. Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy- Akyazı kesiminin 4'üncü kısmının açılması ile hem Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı sağlandı, hem de transit geçişleri sağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü bağlantıları tamamlanmış oldu. Ayrıca bu kesimde yer alan İstanbul Park Kavşağı, Makine İhtisas OSB Kavşağı ve Gebze OSB Kavşağı da hizmete girdi.
Türkiye'nin en önemli organize sanayi bölgelerini içinde barındıran Kocaeli'nin Gebze ilçesinin de Kuzey Marmara Otoyolu'na tam erişimi sağlandı. Bugüne kadar 1 milyar 900 milyon dolara yakın yatırım yapılan Kuzey Marmara Otoyolu, tamamlandığında toplam 398 kilometre uzunluğa ulaşacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328