Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu son teknoloji kış bakım araçları ile karla mücadeleye hazır

İSTANBUL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu; köprü ve otoyol için özel olarak tasarlanan, en son teknoloji karla mücadele araçları ve konusunda eğitimli ve uzman ICA ekipleri ile 7/24 güvenli ve konforlu sürüş için faaliyet gösteriyor. 161 no'lu Otoyol Acil Yardım hattı da kesintisiz hizmet sunuyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nu işleten ICA, karla mücadeleye hazır olduğunu bakım araçlarını tanıtarak gösterdi. Son teknoloji kış ve karla mücadele ekipmanları ile donatılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda çalışmalar Ana Kontrol Merkezi'nden 376 kamera ve zemin sıcaklığını ölçen sensörler ile izleniyor. Karla mücadele için özel olarak tasarlanan araçlarda bulunan GPS sistemi ile konum, ısı/sıcaklık algılayıcı, hız, atılan/püskürtülen malzeme miktarları ve malzeme cinsi, kalan miktar, gidilen yol ile ilgili tüm veriler hem sürücü operatörünün hem de Ana Kontrol Merkezi'nin her an ulaşılabildiği veri ağında gösteriliyor.

3 şeride aynı anda müdahale

Solüsyon Tankı ve Püskürtme Tesisatı takılı araçlar otoyol üzerinde 3 şeride aynı anda müdahale edebilecek özelliklere sahipken Tuz Damperi ve Serpici Ekipmanı takılı olan araçlar ise 12 metre tuz serpme yapabiliyor. İhtiyaç halinde tuz ve solüsyonu aynı anda karıştırıp serperek, tuzun daha hızlı etki göstermesini sağlıyor.

Kış bakımında araçların önüne takılan kar küreme bıçaklarında ise hareket ve denge sensörleri mevcut. Kar küreme işlemi esnasında bıçaklar, yol yüzeyinde bulunan tümseklere ya da genleşme derzleri gibi kısımlara geldiği anda otomatik olarak hareket edebiliyor ve malzemeye zarar vermeden söz konusu yüzeyi geçip sonrasında da tekrar eski konumlarını alabiliyorlar. 2 farklı tipte kar küreme bıçağı kullanılan araçlardaki Teleskopik Bıçaklar emniyet şeritlerinde biriken karları da temizleyecek şekilde uzayabiliyor.

Teleskopik Bıçak Karla Mücadele Aracı

Teleskopik bıçak karla mücadele aracı, zemin durumuna göre kuru tuz veya ıslak tuz (Solüsyon+tuz karışımı) atabilme özelliğine sahipken üzerinde bulunan ısı sensörü sayesinde dış ortam ve zemin sıcaklığı ölçülebilmektedir. Atılan tuz veya ıslak tuz miktarları, araca bütünleşmiş sistem tarafından ve operatör vasıtasıyla kabin içindeki ekran / joystickten kolayca ayarlanabilmektedir. Bıçak genişliği sayesinde, yaklaşık 1,5 şeride kadar müdahale edilebilmektedir. Çalışmalarda Tuz ve Islak Tuz atma genişliği, tam sağ, orta, tam sol olmak üzere 3 kademede ayarlanmakta, 12 metreye kadar ulaşabilmektedir. Böylelikle 3 şeride aynı anda müdahale imkanı sağlanmaktadır.

Tuz Üniteli Karla Mücadele Aracı;

Tuz üniteli karla mücadele aracı, zemin durumuna göre kuru tuz veya ıslak tuz (Solüsyon+tuz karışımı) atabilme özelliğine sahipken üzerinde bulunan ısı sensörü sayesinde dış ortam ve zemin sıcaklığı ölçülebilmektedir. Atılan tuz veya ıslak tuz miktarları, araca bütünleşmiş sistem tarafından ve operatör vasıtasıyla kabin içindeki ekran / joystickten kolayca ayarlanabilmektedir. Çalışmalarda Tuz ve Islak Tuz atma genişliği, tam sağ, orta, tam sol olmak üzere 3 kademede ayarlanmakta, 12 metreye kadar ulaşabilmektedir. Böylelikle 3 şeride aynı anda müdahale imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca üzerinde bulunan zaman ayarlı bıçaklar ile buza daha etkin müdahale yapılmaktadır.

Ünimog 4*4 Karla Mücadele Aracı;

Ünimog 4*4 karla mücadele aracı, zemin durumuna göre kuru tuz veya ıslak tuz (Solüsyon+tuz karışımı) atabilme özelliğine sahipken üzerinde bulunan ısı sensörü sayesinde dış ortam ve zemin sıcaklığı ölçülebilmektedir. Atılan tuz veya ıslak tuz miktarları, araca bütünleşmiş sistem tarafından ve operatör vasıtasıyla kabin içindeki ekran / joystickten kolayca ayarlanabilmektedir. Bıçak özelliği olarak 3 konumda kullanılabilmektedir. Tam sağ, tam sol, "V" ve "ters V" şekli alarak çok amaçlı kullanılmaktadır. Rotatif ekipmanı ile (Kar Savurma) biriken karların temizliği sağlanır. Çalışmalarda Tuz ve Islak Tuz atma genişliği, tam sağ, orta, tam sol olmak üzere 3 kademede ayarlanmakta, 12 metreye kadar ulaşabilmektedir. Böylelikle 3 şeride aynı anda müdahale imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca üzerinde bulunan zaman ayarlı bıçaklar ile buza daha etkin müdahale yapılmaktadır.

Solüsyon Üniteli Düz Bıçak Karla Mücadele Aracı;

Solüsyon üniteli düz bıçak karla mücadele aracı, sanat yapıları başta olmak üzerine, kuru ve nemli zeminlerde solüsyon atabilme özelliğine sahiptir. Üzerinde bulunan ısı sensörü sayesinde dış ortam ve zemin sıcaklığı ölçülebilmektedir. Atılan solüsyon miktarları, araca bütünleşmiş sistem tarafından ve operatör vasıtasıyla kabin içindeki ekran / joystickten kolayca ayarlanabilmektedir. Çalışmalarda solüsyon atma genişliği, tam sağ, orta, tam sol olmak üzere 3 kademede ayarlanmakta, 10,5 metreye kadar ulaşabilmektedir. Böylelikle 3 şeride aynı anda müdahale imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca üzerinde bulunan zaman ayarlı bıçaklar ile buza daha etkin müdahale yapılmaktadır.

(FOTOĞRAF)