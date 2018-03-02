Yavuz Dizdar: Esas tuz kaya tuzudur, Karatay'a saygısızlık ediyorlar

KAYA tuzu tartışmalarına yönelik bir açıklama da ünlü Onkolog Dr. Yavuz Dizdar'dan geldi. Bu konuda Canan Karatay'a haksızlık edildiğini söyleyen Dizdar, "İnsanlar bir bardak suda fırtına koparıyor. Mevcut piyasa tuzlarında sodyum ve klor dışında bir şey yok. Esas tuz kaya yani kaynak tuzudur. Diğer tuzlar ise kimyasaldır" dedi.

"RAFİNE TUZLARDAN ALMAYIN KAYA TUZU ALIN"

Kaynak tuzunun Munzur'un tepesinden çıktığını belirten Dr. Dizdar, "Burada tuzlu su çıkıyor insanlar bunu alıp kurutuyor, paketleyip kaynak tuzu olarak piyasaya veriyorlar. Kayadan elde edilen tuz bir de deniz tuzu var. Bunların hepsi mineral açısından zengin tuzlar. Diğer piyasadaki tuz zaten kimyasal bir şey. 'Kil vardır' deniyor o piyasada satılan tuzlar da değil. Onlar daha ziyade büyük ölçekli üretim yapmak isteyen 'çuval çuval tuz getir' derler ya salamura için örneğin onlar için kullanılıyor. Kilin olması da ayrıca bir şey değiştirmez. Çünkü kil, pekmez yapımında da kullanılır. Arkadaşlar Canan Hocaya (Karatay) saygısızlık ettiler, çünkü hoca haklı. Söylediği çok yeni bir şey de değil bunu herkes biliyor. Piyasadan tuz alacaksanız rafine değil, kaya tuzu alın" diye konuştu.

"VÜCUT FAZLA TUZU DENGELİYOR"

Fazla tuzun hastalığa neden olacağı yönündeki açıklamaların afaki olduğunu vurgulayan Dr. Dizdar, "Çünkü vücut, tuzun fazlası varsa bunu dengeliyor. Mesela migreni tuz kürüyle geçen hasta biliyorum. Yiyeceklere yeterince tuz koymakta bir sorun olmaz. Kaya tuzu çok fazla tuz tadı vermez. Kaya tuzuyla mineral eksiğinizi giderirsiniz. Çünkü yediklerinizin bir kısmında mineral yok. Örneğin, susuz tarım yapılan bir yerde yetişen üründe mineral farklılığı olacak, çünkü toprak yok. O zaman alınması da bir yerde zorunluluk haline geliyor. Ayrıca doğru düzgün sağlıklı beslenen birinin ekstra başka şeyler alması bana göre mantıksız" ifadelerini kullandı.

"TUZU 'GÜNDE ŞU KADAR ALIN' DİYE BİR KURAL YOK"

Tuzu günde şu kadar alın diye bir kural olmadığını söyleyen Dr. Dizdar, "Yemeği öyle bir pişirmek gerekir ki o tuz koymaya gerek kalmasın. Biraz tuzsuz olabilir onun yanında tükettiğiniz bir şey tuzludur, onunla dengelersiniz. Bunun bir ölçüsü yok. Pişmiş yemeğin tuzlu olmaması gerekir. Tuzu olursa o vakit işte vücuda tuz yüklenmiş olursunuz, risklidir" dedi.

"Kaya tuzu tuzdur, insan vücuduna yararlıdır, diğeri rafinedir" diyen Dr. Dizdar, sofra tuzunu yan ürün olduğunu belirterek, "Akar, akar,akar diyorlar kaya tuzu donma eğilimindedir. Sofra tuzu yerine koymaya kalkarsanız kaya tuzu kristalizedir, kolay eritemeyebilirsiniz" diye konuştu.

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