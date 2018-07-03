Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Yavru leylekleri balıkla beslediler

BURSA'nın Karacabey ilçesinin Çarık Mahallesi'nde bulunan tek yuvadaki 4 leylekten biri, vatandaşlar tarafından yaralı bulundu. Yaralı leylek, bakım merkezine götürülürken, 2'si yavru, 3 leylek ise belediye ekibi tarafından balıklarla beslendi. Muhtar...

Yavru leylekleri balıkla beslediler
BURSA'nın Karacabey ilçesinin Çarık Mahallesi'nde bulunan tek yuvadaki 4 leylekten biri, vatandaşlar tarafından yaralı bulundu. Yaralı leylek, bakım merkezine götürülürken, 2'si yavru, 3 leylek ise belediye ekibi tarafından balıklarla beslendi.
Muhtar Sinan Aydın, Çarık Mahallesi'nde sadece bir tane leylek yuvası bulunduğunu ve herkesin bu yuvaya gözü gibi baktığını belirtti. Aydın, "Bizler daha önce yıkılan yuvanın yerine yine belediye yardımıyla yenisini dikmiştik. Anne leyleği yaralı bulup tedavi için leylek bakım merkezine götürdük. Şimdi anne leylek iyileşene kadar yuva bize emanet. Bu dünyayı onlarla paylaşmamız gerekiyor. En kısa sürede iyileşerek yavrularına kavuşmasını bekliyoruz. Yardımlarından ötürü Karacabey Belediyesi ekiplerine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
Belediye ekibinde görevli kuş gözlemcisi ve fotoğrafçı Alper Tüydeş ise "Yavrular belirli bir olgunluğa gelmişler. Zaten bir iki haftaya kalmaz yuvadan ayrılacaklar. Yaralı ebeveyn yeniden doğaya salınana kadar belediye ekipleri yavruları beslemeye her gün devam edecek. Böylece diğer eşin işini kolaylaştırmış olacağız" diye konuştu.
Belediye Başkanı Ali Özkan ise ziyaret ettiği Çarık Mahallesi'nde yaptığı açıklamada, "Bizler 'hayvan dostu şehir' sloganıyla hareket ediyoruz. Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde de temsil etmenin sorumluluğuna yakışır çalışmalarımız var. Bugün ise doğaya karşı örnek olmak adına güzel bir örneği yaşıyoruz hep birlikte. Mahalle sakinlerimizin duyarlılığı ve ekiplerimizin hassasiyeti ile yavruları, anneleri iyileşene kadar bakımına yardımcı olacağız. Bu birkaç hafta boyunca her gün devam edecek" dedi.
Karacabey Belediyesi, Eskikaraağaç Leylek Köyü ile Avrupa Leylek Köyleri Birliği'ne üye 15 ülkeden biri olarak Türkiye'yi temsil ediyor. Geçen hafta sonu ise Uluslararası Leylek Festivali düzenlendi ve iki gün süren etkinlikte binlerce ziyaretçi köye akın etti. Festivalde, eğlencenin yanı sıra leylek temasıyla doğaya dikkat çekilerek farkındalık çalışmaları da yapıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325