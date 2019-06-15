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Yavru leylekler halkalandı

AYDIN'ın Söke, Yenipazar ve Nazilli ilçelerinde bulunan yavru leyleklere halkalama yapıldı. Yavru leyleklerin ağırlığı, gaga boyları, kanat uzunlukları ölçülürken; akrabalık ilişkileri, başka hangi bölgelere gidip geldikleri incelendi...

Yavru leylekler halkalandı
AYDIN'ın Söke, Yenipazar ve Nazilli ilçelerinde bulunan yavru leyleklere halkalama yapıldı. Yavru leyleklerin ağırlığı, gaga boyları, kanat uzunlukları ölçülürken; akrabalık ilişkileri, başka hangi bölgelere gidip geldikleri incelendi ve cinsiyet tayinleri ile bilimsel araştırmalarda kullanılmak için tüy örnekleri alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İzmir'deki Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nün yaptığı protokol kapsamında, Aydın'da yeni doğan leyleklerin halkalama işlemleri için çalışma yapıldı. Ege Üniversitesi'nden bilim insanları ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) doğa dostları, Söke'nin Gölbent, Serçin ve Avşar mahalleleri, Yenipazar'ın Direcik Mahallesi ve Nazilli'nin Esenköy Mahallesi'nde leylek yavrularının halkalamalarını yaptı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş'un koordinatörlüğündeki çalışmalara yüksek lisans öğrencisi Elçin Soydan ve Ozan Kavuklu, EKODOSD'tan ise Bahattin Sürücü, Yeşim Cinbaş, Ahmet Taşcı, Serap Çubukçu, Necla Taşcı, Aslı Keçelioğlu, Bilgekağan Sarohan, Abdullah Kavak ve Emine Kavak katıldı. İki gün süren çalışmada, EKODOSD yönetim kurulu üyesi yönetmen Yavuz Pullukçu ise leyleklerle ilgili belgesel çekimi gerçekleştirdi. Yavru leyleklerin ağırlığı, gaga boyları, kanat uzunlukları ölçüldü. Akrabalık ilişkileri, başka bölgelere gidip gelmeleri, cinsiyet tayinleri ve bilimsel araştırmalarda kullanılmak için her yavrudan tüy örnekleri alındı. Üzerinde 4 harften oluşan ve harf kombinasyonları bulunan, uzaktan okunabilen mavi-beyaz PVC plastik halkalar, yavru leyleklerin sağ bacaklarına takıldı. Hava ısısının yüksek olduğu bir ortamda yapılman çalışmaları yöre insanları da izledi.
EKODOSD BAŞKANI TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ
Bilgi veren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, elektrik dağıtım şirketinin yaptığı yuva platformları sayesinde de elektrik çarpılmalarının büyük oranda engellendiğini hatırlattı. Besicilerin samanları bağlamak için kullandığı plastik siyah iplerin yarattığı tehlikeye değinen Sürücü, "Bu ipler leylekler tarafından yuvaya taşınıyor. Yumuşak olsun diye yavruların altına konuluyor. Yavrular büyüdükçe ve hareketli olmaya başladıkça, bacakları ve boyunlarına dolanan bu ipler, zaman içinde ya ölümlerine ya da bacaklarının kopmasına neden oluyor. Yapılan çalışmalarda bazı yavruların öldüğü tespit edildi. Üç yavru da bacaklarına dolanan iplerden kurtarıldı" dedi.

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