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Yavru kumrular nedeniyle arızalı itfaiye aracı bakıma alınmadı

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın merkezinde bulunan arızalı iftaiye aracına kumrular yuva yaptı. Yavru kumrular, nedeniyle arızalı itfiaye aracının servise götürülmesi ertelendi. Balıkesir İtfaiye Daire...

Yavru kumrular nedeniyle arızalı itfaiye aracı bakıma alınmadı
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın merkezinde bulunan arızalı iftaiye aracına kumrular yuva yaptı. Yavru kumrular, nedeniyle arızalı itfiaye aracının servise götürülmesi ertelendi.
Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı'nın bir süredir arızalı olduğu için kullanılmayan ve itfaiye garajında bekleyen 10 N 1330 plakalı merdivenli yangın söndürme aracına kumrular yuva yaparak yumurtladı. İtfaiye erleri, yumurtalardan çıkan yavru kumruları ve yuvayı aracı bakıma götürmek isterken fark etti. Kuşların annelerinin olmadığını gören itfaiyeciler, yavruların soğuktan ölmelerini engellemek için gece yuva ve yavruları alarak itfaiye binasında muhafaza altına aldı. İtfaiye yöneticilerinin duyarlılığı ile annelerinin yavrularını bulabilmesi için kumru yavruları yuvalarıyla birlikte yeniden itfaiye aracının merdivenine yerleştirildi. Anne kumru, yuvanın yerleştirilmesi ardından yeniden yavrularının yanına geldi.
Balıkesir İtfaiyesi Daire Başkanlığı yöneticileri yavru kumrular büyüyerek uçana kadar, aracın bulunduğu yerde kalmasına ve tamire götürülmemesine karar verdi.

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