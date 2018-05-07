Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...
Dolar 4.27 lirayı gördü, Borsa 102 bin puanda
Dolar 4.27 lirayı gördü, Borsa...
İYİ Parti seçim standına saldırı çok sayıda yaralı var
İyi Parti saldırısıyla ilgili 8...

Yavru köpekleri telle boğup, başlarını taşla ezdiler

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde telle boğularak öldürülüp, başları taşla ezilen 3 yavru köpek bulundu. Vahşice öldürülen köpekleri gören hayvanseverler isyan etti, suçluların bir an önce yakalanmasını istedi. Yunusemre'nin 75'inci...

Yavru köpekleri telle boğup, başlarını taşla ezdiler
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde telle boğularak öldürülüp, başları taşla ezilen 3 yavru köpek bulundu. Vahşice öldürülen köpekleri gören hayvanseverler isyan etti, suçluların bir an önce yakalanmasını istedi.
Yunusemre'nin 75'inci Yıl Mahallesi'nde bu sabah vatandaşlar, 3 yavru köpek ölüsü buldu. Mahalle sakinleri, Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler'e durumu bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yavru köpeklerin telle boğularak öldürüldüğü ve başlarının taşla ezildiği tespit edildi. Öldürülen yavru köpeklerin annesi bulunamazken, sağ kalan köpeklerden 3'ü de Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.
Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, köpeklerin vahşice öldürüldüğünü belirterek, "Cani insanlar aramızda geziyor. Telle boğup başlarını taşla ezmişler. Bunu hangi insan yapabilir? Bugün bir savunmasız hayvanı öldürenlerin yarın da savunmasız bir insana zarar verebilecekleri, sosyal ve insani boyutuyla ele alınarak, hayvanlara uygulanan vahşetin faillerinin acilen bulunması ve cezalandırılması, psikolojik denetim altına alınması zorunlu. Orman Su İşleri 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne, Yunusemre Kaymakamlığı'na ve BİMER'e şikayetlerimizi yapacağız. Diğer olaylar gibi faili meçhul olmasın, failleri bulunsun" dedi.
Hayvanseverler de vahşete isyan ederek, suçluların bir an önce yakalanmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314