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Yavru köpekleri ormanda ölüme terk ettiler
MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, anneleriyle birlikte ormanlık alana terk edilen 11 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı. Çamlıyayla ilçesinde geçtiğimiz ay kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ormanlık alana 11 yavru köpek,...
GENEL 21.09.2019, 13:53
MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, anneleriyle birlikte ormanlık alana terk edilen 11 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı.
Çamlıyayla ilçesinde geçtiğimiz ay kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ormanlık alana 11 yavru köpek, anneleriyle birlikte terk edildi. Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara esnaf ve vatandaşlar sahip çıktı. Yavruları besleyen Mutluay Atdağ, "Yavru köpekleri annesi ile birlikte ormana atmışlar, ölüme terk etmişler. Burada yiyecek bulmaları çok zor. Elimden geldiğince, yiyecekleri getiriyoruz. Kasaplar ve lokanta işletmecileri de yiyecek bırakıyor. İki haftadır bakıyoruz ama bu köpeklere sahip çıkılması gerekiyor" dedi.
Çamlıyayla ilçesinde geçtiğimiz ay kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ormanlık alana 11 yavru köpek, anneleriyle birlikte terk edildi. Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara esnaf ve vatandaşlar sahip çıktı. Yavruları besleyen Mutluay Atdağ, "Yavru köpekleri annesi ile birlikte ormana atmışlar, ölüme terk etmişler. Burada yiyecek bulmaları çok zor. Elimden geldiğince, yiyecekleri getiriyoruz. Kasaplar ve lokanta işletmecileri de yiyecek bırakıyor. İki haftadır bakıyoruz ama bu köpeklere sahip çıkılması gerekiyor" dedi.
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