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Yavru köpekleri donmaktan son anda kurtardılar

ERZİNCAN’da soğuktan donmak üzere bulunan anne köpek ile 4 yavrusu İl Özel İdaresi çalışanları tarafından sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Özel İdare çalışanlarının evlerinden her gün getirdikleri yiyeceklerle köpekleri beslediklerini...

Yavru köpekleri donmaktan son anda kurtardılar
ERZİNCAN’da soğuktan donmak üzere bulunan anne köpek ile 4 yavrusu İl Özel İdaresi çalışanları tarafından sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Özel İdare çalışanlarının evlerinden her gün getirdikleri yiyeceklerle köpekleri beslediklerini söyleyen Gamze Koç, "Onlar bizim maskotumuz oldu" dedi.
İl Özel İdare bahçesinde önceki gün eski bir koltuğun üzerinde bir sokak köpeği, 5 yavru doğurdu. Yavrulardan biri koltuğun kırık bölümünden annenin fark edemeyeceği yere düşünce, gece eksi 15 derece soğukta donarak öldü. Sabah saatlerinde işe gelen güvenlik görevlisi Gamze Koç ve özel idare personeli Şahin Albayrak, donmak üzere olan diğer yavruları kendi çabaları ile ısıtmaya çalıştı. Kurumun bahçesinde sokak hayvanları için atölye personelinin desteği ile bir barınak yaptırıldı ve kulübe bahçenin bir köşesine konuldu. Yavru köpekler ve annesi şimdi sıcak yuvasında özel idare personelin evlerinden getirdikleri yiyeceklerle besleniyor.

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