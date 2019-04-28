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Yavru köpek boruya düştü, annesi kurtarılmasını bekledi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde su gideri borusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Anne köpek, dakikalarca yavrusunun kurtarılmasını bekledi.

Yavru köpek boruya düştü, annesi kurtarılmasını bekledi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde su gideri borusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Anne köpek, dakikalarca yavrusunun kurtarılmasını bekledi.

Devlet Hastanesi bahçesinde su gideri borusunun başında bir köpeğin sürekli havladığını görenler, borunun yanına geldiklerinde içinde yavru köpeğin olduğunu fark edip, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 metre derinlikteki yavru köpek için seferber oldu. Ekiplerin uğraşlarğ sonucu yavru köpek, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Bu sırada, anne köpeğin yakında beklemesi dikkat çekti. Yavru köpek, yapılan sağlık kontrolünün ardından annesinin yanına bırakıldı.

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