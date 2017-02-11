Yavru köpek 70 metrelik kuyuda 6 gündür mahsur

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () BEYKOZ'da 70 metrelik su kuyusuna düşen yavru köpeğin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. 6 gün önce düşen köpeğin kurtarılması için hayvanseverler ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Kamera görüntüleriyle durumunun iyi olduğu belirlenen yavruya yemek ve su indirildi.

Beykoz Dereseki mahallesinde sondaj için açılan yaklaşık 30 santimetre çapında 70 metre derinliğindeki kuyuya 6gün önce yavru bir köpek düştü. İhbar üzerine itfaiye ekipler ve hayvanseverler yavru köpeği kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri bir insanın giremeyeceği genişlikte olan derin kuyudaki yavru köpeği kuratmak için bütün yolları deniyor. İtfaiye ekipleri yağmur ve hava şartlarından etkilenmemesi için yavru köpeğin düştüğü kuyunun üstüne çadır çekti. Durumu öğrenen hayvansever de olay yerine giderek kurtarma çalışmalarına katıldı.

YAVRU KÖPEK KAMERADA

İtfaiye ekipleri ellerindeki teknik imkanlarla kuyuya teleskobik kameraları salarak yavru köpeğin yerini tespit etti. Ekipler yavru köpeğe su ve yiyecek verdi. Kuyunun ağız genişliğinin çok dar olması nedeniyle nasıl düştüğü araştırılan yavrunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayvan Hakları Konfedasyonu İstanbul Koordinatörü Barış Şengün, “Yaklaşık 6 gün önce bu hayvanın çukura düştüğünü biliyoruz. İtfaiye ve hayvansever buradayız, gönüllüler geliyor. Kameradan izlediğimiz duruma göre hayvanın durumu iyi. İnsanın girmesi imkansız. Ama bir türlü çıkaramıyoruz. Zorlu bir süreç. Umarım sağlıklı bir şekilde çıkaracağız hayvanı “ diye konuştu.

Ekiplerin yavru köpeği kurtarama çalışmaları devam ediyor.

(FOTOĞRAF)