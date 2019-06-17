Yavru kediyi kurtaran o işçiye ödül 

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, geçtiğimiz hafta Pendik'te sel sularına kapılan yavru kediye sunni teneffüs yaparak hayata döndüren belediye işçisi Metin Keskin'i kutlayarak ödüllendirdi. Baraçlı, "Bütün canlılara sahip çıkan bir belediye kültürümüz var. 84 bin çalışanımızla birlikte bu anlayış içerisinde hareket ediyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda çalışan Metin Keskin ile Saraçhane'de bulunan İBB'nin yönetim binasında bir araya geldi. Baraçlı bir süre Keskin ve beraberindekilerle sohbet etti. Baraçlı daha sonra Metin Keskin ile İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde çalışan Veteriner hekim Mevlüt Maytalman'a kol saati ve çeşitli hediyeler verdi. Hediyelerin verilmesinin ardından Hayri Baraçlı, Keskin'e yönelik bir sürprizim var diyerek, sel sularından kurtardığı kediyi bulundukları odaya getirtti. Bir süre kediyle ilgilenen Baraçlı ve beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

"BÜTÜN CANLILAR SAHİP ÇIKAN BİR BELEDİYE KÜLTÜRÜMÜZ VAR"

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Hayri Baraçlı, "Büyükşehir belediyesi olarak her yerde varız. Bu da bizim için gururlandırıcı bir unsur. Yol bakımda çalışan emekçi arkadaşımız da geçenlerde Pendik'teki su taşkınında bir kediye can verdi. Kediyi bayılma anında kurtardı. Bu da bizi farklı bir şekilde gururlandırdı. Bütün canlılara sahip çıkan bir belediye kültürümüz var. 84 bin çalışanımızla birlikte bu anlayış içerisinde hareket ediyoruz" dedi.

"KEDİMİZİ GÖRDÜK, ÇOK MUTLUYUZ"

Belediye çalışanı Metin Keskin ise, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığımız ilk yardım eğitimleri aklımıza gelerek hemen hızlı bir şekilde suni teneffüs yaptık ve yere bıraktık. Kediden ses çıkmadı. Tekrar bayıldı ve ikinci suni teneffüsten sonra üçüncü suni teneffüsten sonra kediden miyavlama sesi geldi. Büyükşehir belediyemizin barınağı ve veterinerliğimiz aklımıza geldi. Hızlı bir şekilde veterinerliğimize ve barınaklarımıza ulaştırdık. Şu anda kedimizi gördük çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz" diye konuştu.

"SAHİPLENMEYİ BEKLİYOR"

Kedinin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Veteriner hekim Mevlüt Maytalman da, "15:30 civarında Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi'ne giriş yaptı. Hayvanımız geldiğinde genel durumu kötüydü. Hipotermiye girmişti. Vücut ısısını yükseltmek için küveze koyduk. Daha sonrasında vücut ısısı yükseldi. Muayenelerini ve tahlillerini yaptık. Şu an iç, dış parazit uygulaması yapıldı. Sahiplenmeyi bekliyor" şeklinde konuştu.

(FOTAĞRAFLI)