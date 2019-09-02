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Yavru kedi 'Mimoza' hayata tutundu
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, üzerinden otomobil geçtikten sonra ayakları hissizleşen ve 'Mimoza' ismi verilen 7 aylık kedi, ölmek üzereyken, götürüldüğü veterinerde bel omurlarına kortizon enjekte edilmesiyle hayata tutundu. 'Mimoza'ya şimdi...
GENEL 02.09.2019, 07:23
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, üzerinden otomobil geçtikten sonra ayakları hissizleşen ve 'Mimoza' ismi verilen 7 aylık kedi, ölmek üzereyken, götürüldüğü veterinerde bel omurlarına kortizon enjekte edilmesiyle hayata tutundu. 'Mimoza'ya şimdi yuva aranıyor.
Karşıyaka ilçesinin Bostanlı semtinde, yaklaşık 1 hafta önce, 7 aylık kedinin üzerinden otomobil geçti. Can çekişen yavru kediyi görenler, yoldan alıp, veteriner İdil Karatepe'ye götürdü. Klinikte kontrolü yapılan ve ayaklarında his kaybı belirlenen kedide, travmaya bağlı zedelenme tespit edildi. Veteriner Karatepe, kediye bel omurlarından kortizon enjekte etti. Yavru kedi, tedaviye hızlı cevap verdi. Tedavi sonrası yürüyebilen kediye, 'Mimoza' ismi verildi.
Veteriner İdil Karatepe, 'Mimoza'ya yuva arandığını belirterek, "Dışarıda, kendi hayatını kendisinin idame edebileceği yetilerini yitirmişti. Yürüyemiyordu, iştahı da kesilmişti. Burada ona uyguladığımız tedaviye çabuk cevap verdi. Şimdi sapasağlam ama bir sorunumuz var, ona yuva bulamadık. Ona aile olmak isteyenlerin bizlere ulaşmasını istiyoruz" dedi.
Karşıyaka ilçesinin Bostanlı semtinde, yaklaşık 1 hafta önce, 7 aylık kedinin üzerinden otomobil geçti. Can çekişen yavru kediyi görenler, yoldan alıp, veteriner İdil Karatepe'ye götürdü. Klinikte kontrolü yapılan ve ayaklarında his kaybı belirlenen kedide, travmaya bağlı zedelenme tespit edildi. Veteriner Karatepe, kediye bel omurlarından kortizon enjekte etti. Yavru kedi, tedaviye hızlı cevap verdi. Tedavi sonrası yürüyebilen kediye, 'Mimoza' ismi verildi.
Veteriner İdil Karatepe, 'Mimoza'ya yuva arandığını belirterek, "Dışarıda, kendi hayatını kendisinin idame edebileceği yetilerini yitirmişti. Yürüyemiyordu, iştahı da kesilmişti. Burada ona uyguladığımız tedaviye çabuk cevap verdi. Şimdi sapasağlam ama bir sorunumuz var, ona yuva bulamadık. Ona aile olmak isteyenlerin bizlere ulaşmasını istiyoruz" dedi.
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