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Yavru kedi için seferber oldular

ZONGULDAK'ta, bir otomobilin motoruna giren yavru kedi için çevredekiler seferber oldu. Otomobilin motorundan kendi çıkan yavru kedi, bu sefer de başka bir aracın motoruna girdi. Olay, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya...

GENEL 03.09.2019, 21:01
Yavru kedi için seferber oldular
ZONGULDAK'ta, bir otomobilin motoruna giren yavru kedi için çevredekiler seferber oldu. Otomobilin motorundan kendi çıkan yavru kedi, bu sefer de başka bir aracın motoruna girdi.
Olay, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan yavru kedi, çevredekiler tarafından kaldırıma bırakıldı. Yavru kedi, bu sefer de park halindeki bir otomobilin motoruna girdi. Otomobil sürücüsü ve çevredekiler yavru kediyi motordan çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Bir süre sonra kendiliğinden çıkan kedi, ardından yandaki otomobilin motoruna girdi. Yavru kedi, bir süre sonra oradan da çıkarak gözden kayboldu.

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