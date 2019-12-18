Yavru keçiye bebek gibi bakıyor

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Mine Mutlu (43), 2 ay önce dünyaya gelen keçi yavrusunu evinde bakıyor. Mutlu, gezmelere de ‘Sakız’ adını verdiği keçisi ile çıkıyor.

Alaplı Yeni Siteler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Mine Mutlu, çocukları üniversiteye başlayınca evde yalnız kalmamak için yavru keçi aldı. Evinde beslediği 2 aylık keçiye 'Sakız' adını verdi. Mine Mutlu, biberonla beslediği Sakız'ı yanından ayırmıyor. Mutlu ve ‘Sakız’ı sahilde gezerken görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

‘Sakız’ a bebek gibi baktığını ifade eden Mine Mutlu, aralarında güzel bir bağ oluştuğunu söyledi. Mine Mutlu, "Çocuklarım üniversiteye başlayınca hayvanları çok sevdiğim için bakmaya karar verdim. Bir can arkadaşım olmasını istedim. Araştırırken internette keçilerin çok cana yakın ve duygusal hayvanlar olduğunu okudum. Konya'dan bir çiftlikten yavru keçiyi sahiplenip evime getirdim. Bebek bezi bağlıyorum. Biberonla karnını doyuruyorum. Günde 1 litre süt içiyor" dedi.

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Görenlerin önce şaşırdığını sonra keçiyi sevmek için yanlarına geldiğini anlatan Mutlu, "Peşimden koşuyor. Beni gözünün önünden ayırmak istemiyor. Her akşam yıkıyorum. Sakız ile anne çocuk gibi olduk. Bütün günü onunla geçiriyorum. Onla olmak beni çok mutlu ediyor. Çarşıya birlikte gidiyoruz. Nereye gidersem peşimden geliyor. Dışarıda gezerken insanlar ilk başta çok acayip karşılıyorlar sonra alışıyorlar. Sakız’ın yanına gelerek fotoğraf çektiriyorlar. Çocuklar onu çok seviyor. Ömrüm yettiğince ona bakacağım" diye konuştu.



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