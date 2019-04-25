Yavru kargalar kurtarıldı, çocuk sevindi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () – DÜZCE’de, bir restoranın havalandırma bacasında sıkışan 2 yavru karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını izleyen çocuk, kargaları görünce büyük sevinç yaşadı.
Dün akşam Düzce Aziziye Mahallesi’nde bulunan bir sitenin içindeki restoranın havalandırma bacasından gelen çırpınma sesini duyan Eray Dursun, durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, bacaya 2 yavru karga sıkıştığını belirledi. Bacanın bölmeleri ayrılarak, yavru kargalar kurtarıldı.İtfaiye erinin kargalardan birini gösterdiği Eray Dursun’un 2 yaşındaki oğlu Kemal Doruk Dursun, sevincini zıplayarak ve alkış yaparak, gösterdi.
Karga yavruları doğal ortama salınırken, Eray Dursun, “Restoranın bacasında bir çırpınma sesi duyduk. Yarım saat bekledik. Ses devam edince itfaiyeyi aradık. Yuva yaparken düşmüş olabilir” dedi.
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