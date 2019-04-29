Yavru karacayı çoban köpeklerinden köylü genç kurtardı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Çan ilçesi Halilağa köyünde çoban köpekleri tarafından sıkıştırılan ve köylü Cengiz Doğan (23) tarafından son anda kurtarılan yavru karaca, Milli Park yetkililerine teslim edildi.

Kazdağları'nın Kuzey yamaçlarındaki Halilağa köyü kırsalında yaşayan Doğan, kucağına alıp köye getirdiği karacayı Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Fahri Av Müfettişi Mehmet Şevik'e teslim etti. Şevik'in 8 aylık minik kızı Aymina ile yavru karacanın kısa süreli dostluğu ise görenleri neşelendirdi.

Yapılan ilk sağlık kontrollerinde herhangi bir yara tespit edilemeyen yavru karaca, Milli Parklar'daki bakımının ardından tekrar doğaya salınacak. Bulunduğu yere geri bırakılacak olan yavru karacanın, çıkaracağı seslerle annesine kavuşmasının bekleneceği, annesini bulamadığı takdirde ise yeniden koruma altına alınacağı bildirildi.



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