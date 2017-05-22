Yavru karaca tedaviye alındı

Aşhan ACAR / BARTIN, () - BARTIN'ın Ulus İlçesi'nde tarlada bitkin halde bulunan 45 günlük yavru karaca hayvanat bahçesinde tedaviye alındı.

Derecik Mahallesi'nde oturan Ersin Şengül, tarlasına gittiğinde annesini kaybeden 45 günlük yavru karacayı gördü. Bitkin haldeki karacayı evine götüren Ersin Şengül, 2 gün boyunca sütle beslemeye çalıştı, sonra da veterinere haber verdi. Veteriner Hekim Tolga Kandıralı'nın yaptığı kontrolde vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim edildi.

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'ndeki Çanakçılar Seramik Hayvanat Bahçesi'nde geçici süreyle koruma altına alınan karaca, yapılacak bakım ve tedavisinin ardından bulunduğu bölgede doğaya bırakılacak.



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