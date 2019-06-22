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Yavru karaca, kesilmekten kurtuldu

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde ormanda motorlu testere ile kesim yapan İbrahim Güney (40), ağacın altında yavru karaca olduğunu fark etti. Güney, gözündeki talaşı temizleyip su içirdiği karacayı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. Orman...

Yavru karaca, kesilmekten kurtuldu
KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde ormanda motorlu testere ile kesim yapan İbrahim Güney (40), ağacın altında yavru karaca olduğunu fark etti. Güney, gözündeki talaşı temizleyip su içirdiği karacayı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
Orman işçisi İbrahim Güney, kendisine yardım eden Karabük Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü mezunu oğlu Yılmaz Güney (24) ile birlikte Sarıçiçek ormanlarında motorlu testere ile kesim yaparken ağacın altındaki yavru karacayı fark etti. Güney, gözüne kaçan talaşı temizlediği karacaya su içirdikten sonra öperek, sevdi. Bu anları cep telefonu ile kaydeden İbrahim Güney, "5-10 dakikadır doğrama yapıyorduk. Bu ağacı doğrarken buradaymış. İyi ki motorla kesmedik. Çok sevimli bir yavru" dedi. Karacayı 'güle güle' diyerek salıveren Güney, geri dönen karacaya bu sefer de ’"Annen nerede? Gelme, traktörle çalışacağım. Gözünü seveyim git’’ dedi. Uzun uğraş sonucu karaca gözlerden kayboldu. Güney, daha sonra kesim yaptığı bölgedeki ağaçların altını kontrol ettikten sonra işine devam etti.

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