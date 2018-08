Yavru kaplumbağaların denize yolculuğu başladı

Hüseyin BOZOK/HATAY, () - HATAY'ın Samandağ ilçesinde, Caretta Caretta ve Cholenia Mydas deniz kaplumbağalarının Çevlik sahiline bıraktığı yumurtalardan çıkan yavruların denize uzanan kısa, tehlikeli ve yorucu yolculuğu başladı.

Sahile bırakılan yumurtalardan yüzde 70'inden yavru çıkarken, denize ulaşan kaplumbağalardan ise her 1000 tanesinden sadece biri geri dönüp yumurta bırakabilecek yaşa ulaşabiliyor. Samandağ Çevre Koruma Derneği üyesi doğa gönüllüsü vatandaşlar da kaplumbağaların denize ulaşması için çaba sarf ediyor.

Kaplumbağaların korunması görevini yürüten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Bektaş Sönmez, Samandağ sahilinin her yıl daha da yoğun olarak Cholenia Mydas ve Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının üremelerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Üreme sezonunun gelmesiyle mayıs ayı itibariyle çalışmalara yoğun bir şekilde başladıklarını kaydeden Dr. Sönmez şöyle konuştu:

"Kumsalımız her iki türe de ev sahipliği yapıyor yeşil kaplumbağa diye bildiğimiz Chelonia Mydas ana tür olarak burada bulunurken, Caretta Carettalar da ender de olsa yuvalama yapıyor. Çalışmalarımız mayıs ortasında başladı. Bu tarihten itibaren günümüze kadar hem yuvalamaları kontrol ettik hem de yuvadan çıkan yavruları kontrol ettik. Bugüne kadar bin 200'ün üzerinde yuva tespit ettik. Bunların yaklaşık 600'e yakınından yavru çıkışı gerçekleşti. Kuluçkaları devam eden, yuvalaması devam eden, yavru çıkışları devam eden yuvalarımız var. Üreme sezonu eylül ayı sonuna kadar devam edecek ve yuvalardan ortalama bininden yavru çıkışı bekliyoruz. Doğal nedenlerden dolayı çıkışı gerçekleşmeyen yuvalar var. Bunlarda aslında Samandağ Kumsalı'ndaki ana problemlerin başını oluşturuyor. Neden bu yuvalardan yavru çıkışı gerçekleşmiyor, Samandağ kumsalında ciddi bir erozyon problemi var. Kumsalın eğiminin bozulması sonucunda dalgaların kumsalın üst kısmına kadar çıkıp yuvaları tahrip etmesine neden oluyor. Bununla birlikte, doğal olarak, çakal ve benzeri memeli hayvanlar da yuvalara zarar verebiliyor. Bu nedenle de yavru çıkışı gerçekleşmiyor. Diğer taraftan ise yuvadan çıkan yavruların denize yönelmesini sağlayan ay ışığı faktörünün arkada bulunan yapay ışıkların daha yoğun olmasından dolayı yavrular denize değil de terse yönelmesi nedeniyle ölümler gerçekleşiyor. Denize ulaşan yavruların da bilimsel çalışmalar sonucunda her bin yavrudan sadece 1 tanesi tekrar dönüp yumurta bırakabilecek yaşa geliyor. Yani biz 40 binin üzerinde yavru gönderdiğimizde 40'a yakını yumurta bırakabilecek yaşa geliyor."

FOTOĞRAFLI