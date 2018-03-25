Yavru İran yılanı doğaya bırakıldı

IĞDIR'da ağaç dikimi sırasında bulunan yavru İran yılanı, yaşam alanı olan uygun bir alanda doğaya bırakıldı.Merkez Suveren Jandarma Komutanlığı sahasında ağaç dikimi sırasında yavru İran yılanı, Orman ve Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yavru İran yılanı, yaşam habitatı olan uygun bir alanda doğaya bırakıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, İran yılanının yaklaşık 10 santim uzunluğunda olduğunu, erişkin olduklarında 40 santimi bulduklarını ifade etti. Zehirsiz bir yılan türü olduğunu söyleyen Türkoğlu, "Yaşam alanı olarak bitki örtüsünün seyrek olduğu taşlık, kayalık, bahçeler ve açık arazileri tercih ederler. Taş altlarında ya da yakınlarında gizlenirler. Mart ve Ekim ayında 400-1500 rakımlarda görülmekte ve böcek ve küçük örümcek türleri ile beslenirler. Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan Türkmenistan'da yayılış alanı olan uysal ve sakin karakterli olup ısırmazlar. İnsanlar ve hayvanlar için zehirsiz olduklarından tehlike arz etmezler" dedi.