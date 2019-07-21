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Yavru ebabillerin bakımını yapıp, kıymayla beslediler

MUĞLA'nın Menteşe Belediyesi'ne ait kültür evinde çalışan 4 personel, çatıdan düşen 3 ebabil yavrusuna sahip çıktı. Özenle bakımlarını yaptığı kuşlara gözü gibi bakan belediye personeli, ebabil yavrularını kıymayla beslemeye...

Yavru ebabillerin bakımını yapıp, kıymayla beslediler
MUĞLA'nın Menteşe Belediyesi'ne ait kültür evinde çalışan 4 personel, çatıdan düşen 3 ebabil yavrusuna sahip çıktı. Özenle bakımlarını yaptığı kuşlara gözü gibi bakan belediye personeli, ebabil yavrularını kıymayla beslemeye başladı.
Şeyh Mahallesi Mustafa Muğla Caddesi üzerinde hizmet veren Menteşe Belediyesi Kültür Evi'nde görevli Davut Savrık (42), Süheyla Keskin (32), Meral Palabıyık (47) ve Türkan Uzun (35), çatıdan düşen 3 ebabil yavrusuna sahip çıktı. Belediye personeli, kuşların, Kuran'daki Fil Suresi'nde geçen ve birçok dini hikayeye konu olan ebabil olduğunu öğrendi. Yavru kuşları kıymayla besleyen belediye personeli, onlara özenle bakmaya başladı. Belediye çalışanlarından Davut Savrık, "Ebabilleri kasaptan aldığımız kıymayla besliyoruz. Şu anda yavaş yavaş uçmaya başladılar. Biraz daha büyüdüklerinde doğaya salacağız. Onlara çok alıştık. Çok sevimli kuşlar. Bir yılda yaklaşık 200 bin kilometre uçabilen değerli kuşlara baktığımız için çok mutluyuz. Bu kuşların genelde hep havada olduğu, yere sadece üremek için indikleri biliniyor" dedi.

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