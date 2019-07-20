Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

Yavru ebabil kuşu, 1 ay sonra yeniden uçtu

AKSARAY’da yaralı halde yolda bulunan yavru ebabil kuşu, 1 aylık tedavisinin ardından doğaya bırakıldı. Aksaray Gençlik Merkezi'nin kuş gözlem ekibi, yolda yaralı bir yavru ebabil kuşu buldu. Merkeze getirilen kuşun tedavisi yaptırıldı....

Yavru ebabil kuşu, 1 ay sonra yeniden uçtu
AKSARAY’da yaralı halde yolda bulunan yavru ebabil kuşu, 1 aylık tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Aksaray Gençlik Merkezi'nin kuş gözlem ekibi, yolda yaralı bir yavru ebabil kuşu buldu. Merkeze getirilen kuşun tedavisi yaptırıldı. Yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından iyileşen ve büyüyüp güçlenen ebabil kuşu, doğaya bırakıldı. 
Gençlik Merkezi'nin sorumlusu Mustafa Birge, ''Bizim kuş gözlem ekibimiz var, bu konuda oldukça tecrübeliyiz. Yavru ebabil kuşu bize 2 öğrencimiz tarafından getirildi. Kuşu ölmek üzereyken sokakta bulmuşlar. Bu kuş etçil bir kuş, biz de onu kıyma ve et ile besledik. Normalde bu kuş, yıl boyu uçan bir tür. Yere konduğu zaman kalkamıyor. Ayakları sürüngen bir kuş. Tamamen iyileştiğinde, gençlik merkezi bahçesinde uçuşunu gerçekleştirdik. Güzel de uçtu ve gençlik merkezinin etrafında 2-3 tur atarak bizi selamlarcasına yolculuğuna devam etti" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.