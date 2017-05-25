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Yavru cüce su aygırı 'Mela' ziyaretçilerle buluştu

Büşra KAYA/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen Türkiye'nin ilk cüce su aygırı 'mela' ziyaretçilerle buluştu. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde geçen şubat...

Yavru cüce su aygırı 'Mela' ziyaretçilerle buluştu

Büşra KAYA/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen Türkiye'nin ilk cüce su aygırı 'mela' ziyaretçilerle buluştu.
Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde geçen şubat ayında dünyaya gelen, nesli tükenme tehlikesi altında olan cüce su aygırına 'mela' adı verildi.  Doğduğunda 6 kilo olan mela 40 kiloya ulaştı. 3 aylık olan mela bugün ilk kez hayvanat bahçesinde ziyaretçilerle buluştu. Mela annesi 'malya'nın yanında bulunurken, diğer 2 cüce su aygırı ayrı bölümde tutuldu.
Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, melanın 22 Şubat tarihinde doğduğunu belirterek şöyle dedi:
"40 kiloya ulaştı. Gün içerisinde istediği kadar yiyor. Çok fazla zorlamıyoruz. Ancak anneden emmeye devam ediyor. Şu an hala annenin gözetimi altında. Bahçeye aldık ama diğer aynı iklimi paylaştığı canlılarla ya da 2 yetişkin su aygırı ile bir araya gelmedi henüz. Çok merak edilen bir hayvandı, bu nedenle artık ziyaretçi ile buluşturduk. Şu anda bu alanda yaşayabilecek kapasiteye ulaştı. Havuzun ve bataklığın derinliğini yavruya göre ayarladık. Yavru havuza da girebiliyor, çamur bataklığını da kullanabiliyor."
'YENİ YAVRULAR BEKLİYORUZ'
Bu canlılardan doğal yaşamda 300'den az kaldığının söylendiğini belirten Gökmen Aydın, şöyle devam etti:
"lkemize bu canlıyı ilk getiren hayvanat bahçesiyiz. İlk önce 2 tane gelmişti. Daha sonra bir tane daha ekledik. Ardından 2017 yılında yavru elde etmek bize nasip oldu. Mutluyuz, çünkü çok önemli bir gelişme. Erkek nüfusunun çok azaldığı bir canlı cüce su aygırları. Biz bir dişi daha elde ettik. İnşallah ilerleyen dönemlerde bir erkek yavru da elde ederiz. Bizim zaten temel amacımız bu canlıları burada koruma altında tutup soy devamlılığını sağlamak. Bunun için de mutlaka hayvanı doğal yaşam standartlarına uygun ortamlar sunmalıyız ki, onlar dünyaya yavru getirebilsinler. Cüce su aygırı da bunun bir kanıtı oldu. İnşallah ilerleyen dönemlerde yeni yavrularla sizlerin karşısına çıkacağız."
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