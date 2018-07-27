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Yavru Caretta Caretta’lar denizle buluştu

LEFKOŞA, - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Kaplumbağalar Korumamız Altında” projesi kapsamında Alagadi Plajı'nda 100 yavru caretta caretta denize bırakıldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin...

Yavru Caretta Caretta’lar denizle buluştu

LEFKOŞA, - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Kaplumbağalar Korumamız Altında” projesi kapsamında Alagadi Plajı'nda 100 yavru caretta caretta denize bırakıldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin düzenlediği etkinliğe yoğun katılım oldu. Koruma çalışmalarıyla kaplumbağa sayısının 2 bine ulaştığı belirtildi.

 

Etkinlikte bir konuşma yapan  KKTCELL Genel Müdürü Harun Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in kuruluşundan bu yana sürdürülebilir çevre bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.  Maden, "Kaplumbağaların korunmasına yönelik iş birliğimiz ve sosyal sorumluluk projelerimiz sadece ülkemiz için değil, dünyamız için de önemli bir değer içeriyor" diye konuştu. Maden sözlerini şöyle sürdürdü; 

"Asıl amacımız bu konuya ve çevreye olan duyarlılığı arttırabilmek, farkındalığı yaygınlaştırmaktır. Turkcell olarak sadece kaplumbağalar ve çevre ile ilgili olan sosyal sorumluluk projelerinde değil hayatın bütün alanlarında çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda bir teknoloji firmasıyız ve dijital yaşam hayatımızın büyük bir bölümünü kapsıyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak Kıbrıs halkına en son teknolojiyi sunmaya çalışıyoruz" dedi.

"4.5G'Yİ KUZEY KIBRIS'A GETİRMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Kuzey Kıbrıs'a teknolojik katkılarına da değinen Maden şöyle konuştu: "Örneğin 4.5G’ye 4 sene öncesinden hazırdık, Türkiye 4.5G’ye geçeli 2 sene oldu. Biz bu yatırımı adamıza yapmak ve bu hizmeti getirmek için uğraşmaktayız. Fiber altyapısı yüksek hızlı geniş bant internet erişimi ve benzeri birçok konuda da halkımıza hizmet etmek için gereken her türlü yatırımı yapmayı ve çalışmayı ortaya koymaya niyetliyiz ve kararlıyız. İnşallah bütün bunları sizlerin hizmetine sunacağız. Kararlılıkla tüm projelerimizde olduğu gibi kaplumbağalar için de çalışmalarımızı sürdürmeye halkımızın bu konuya olan farkındalığını arttırmaya devam edeceğiz."

 KAPLUMBAĞA SAYISI 2 BİNE ULAŞTI

Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Başkanı Kutlay Keço da, "Ülkemizi ziyaret eden kaplumbağa nüfusundaki ciddi artış başarının büyük bir örneğidir" diyerek "Kaplumbağaları koruma altına almaya başladığımızda 400 civarı olan kaplumbağa sayısı şu an 2000’i geçmiş durumdadır. Bu, başarının büyük bir örneğidir. Ama en önemlisi ve en büyük başarı kaplumbağa koruma bölgelerinin oluşturulmasıyla koruma altına alınmış olmasıdır. Halkımızın da giderek çevre gönüllüsü olması mutluluk vericidir. Gönüllüler ve Turkcell’in de bu çalışmalardaki önemli katkılarıyla bu projeyi yönetmekteyiz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

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