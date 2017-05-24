Yavru ayı ‘Gece’ Bursa’daki yaban hayatı merkezine getirildi

Edip TEKİN/BURSA, () - ERZİNCAN’ın Refahiye İlçesi yakınlarında bulunan ve ‘Gece’ adı verilen 3.5 aylık ayı, Bursa’nın Karacabey İlçesi yakınlarındaki Ovakorusu ayı barınağında bakıma alındı.

Refahiye İlçesi kırsal kesiminde 1 Mart’ta bulunan yavru ayı önce Kars’taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde koruma altına alındı. Özel odada bebek gibi bakımı yapılan ve biberonla beslenen yavru ayıya ‘Gece’ adı verildi. 'Gece', buradaki bakımın ardından bundan sonraki yaşantısını geçireceği Bursa’nın Karacabey İlçesi yakınlarında bulunan Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bu sabah getirildi. Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimizde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağında görevli Veteriner hekimlerce ilk muayenesi yapılan ve beslenme programı hazırlanan gece kalıcı yuvasına yerleştirildi.

Bursa Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hidayet Topçu, genel müdürlüklerinin talimatıyla ‘Gece’nin Karacabey’e getirildiğini belirterek, şöyle dedi:

“Bundan sonraki bakımları burada yapılacak. Ayıların yaklaşık doğada ömürleri 25-30. Barınakta ömürleri 40 yıla kadar çıkıyor. Gece isimli yavru ayımız bizimle beraber 40 yıl birlikte olacak demektir.”

Topçu, her türlü yaban hayvana dokunulmadan müdürlüğe haber verilmesini isterken, "İnsan eli dokunduğu zaman hayvanlar yabaniliklerini yitiriyor ve doğal hayata dönemiyorlar. Bu yüzden bizim teslim almamız yeniden doğaya dönmeleri açısından çok önemli” dedi.



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